Andre Rieu razprodal koncert v Ljubljani

Vse, ki ste zamudili z nakupom vstopnic za koncert v Ljubljani vas organizator obvešča, da so na voljo še vstopnice različnih kategorij za koncert v Zagrebu na Hrvaškem, ki bo dan za ljubljanskim koncertom, 15. junija v Areni Zagreb.

André Rieu je sodobni Johann Strauss, violinski virtuoz in dirigent je umetnik svetovnega kova, mednarodno slavljen kot "Kralj valčka" našega časa. Svoje sanje je začel živeti leta 1994; s svojim orkestrom, imenovanim Orkester Johanna Straussa, je prepotoval cel svet. Od takrat ga je videlo (na koncerti idr.) že okoli 10 milijonov ljudi iz 36 držav s šestih kontinentov sveta (Avstralija, Brazilija, Afrika, Kitajska, ZDA, Evropa). Njegov program je sestavljen iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, mjuziklov, oper, kot tudi iz zakladnice pop in rock glasbe in seveda - najlepših valčkov. Njegovi oboževalci ga imajo radi zaradi njegovega unikatnega in sproščenega nastopa, repertoarja in entuziastičnega vodenja koncertov. André je v svoji bogati karieri prodal več kot 40 milijonov albumov, kar 30 pa jih je doseglo 1. mesto na svetovnih top lestvicah. Na sceni je že skoraj 40 let, na njegovih pravljičnih koncertih pa ga je videlo doslej že skoraj 700.000 oboževalcev.

Orkester Johanna Straussa je največji zasebni orkester na svetu in šteje 60 stalnih članov, od tega 50 glasbenikov in 10 pevcev desetih različnih narodnosti. Zaposlenih ima kar 94 ljudi, ki jih na turnejah spremlja še dodatnih 100 najetih sodelavcev. Na koncertih ga spremljajo tudi njegovi kuharji, zdravnik in vaditelj fitnesa. Nastopa na kar okoli 100 koncertih na leto. Poleg glasbenega posla s svojim orkestrom, ima tudi svoj snemalni studio, potovalno agencijo, otroški vrtec za otroke članov orkestra, svoje avtobuse, ki mu jih je naredil Mercedes Benz in pa atelje, v katerem kreirajo vse kostume za njegove nastope.

Šarmantni Nizozemec že leta podira rekorde ne le glede prodajanosti albumov, ampak tudi glede zaslužkov. Rieu je tako leta 2013 prepričljivo osvojil Billboardovo lestvico turnejskih zaslužkov. Violinist in njegov orkester so to leto zaslužili kar 17 milijonov dolarjev, s čimer so daleč za sabo pustili Justina Bieberja, ki je imel “le” 4,7 milijonov dolarjev zaslužka. Tudi prikazovanje njegovega koncertnega filma (open air koncert v rodnem Maastrichtu) leta 2015 je v 460. britanskih kinematografih že prvi dan preseglo milijon funtov zaslužka, s čimer je prehitel celo koncertne filme skupin One Direction in Take That. André Rieu ima več kot 2 milijona oboževalcev na Facebooku, njegovi videoposnetki na Youtubeu pa dosegajo tudi preko 300 milijonov ogledov. Sicer pa je že 40 let poročen s svojo življenjsko sopotnico Marjorie, s katero živi v romantičnem dvorcu v Maastrichtu, imata pa dva sinova in pet vnukov.

Nekaj prekrasnih posnetkov:

