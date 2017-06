Andre Rieu: Razprodani koncert že to sredo v Ljubljani

Ravno zaradi tega dejstva in velikega povpraševanja njegovih oboževalcev za ljubljanski koncert, je organizator dal v prodajo dodatne lože. Vstopnice zanje lahko naročite le na info@starprodukcija.hr. Na voljo pa so še vstopnice za koncert v Zagrebu, ki bo dan kasneje, 15. junija, v Areni. Te so v prodaji na spletni strani www.eventim.si in na vseh pooblaščenih prodajnih mestih. Ne zamudite tega enkratnega koncerta, na katerem boste lahko prvič v regiji v živo videli tega izjemnega svetovnega glasbenika na odru z njegovim orkestrom in gosti v organizaciji Star Produkcije.

Andre Rieu je svoje sanje začel živeti leta 1994; s svojim orkestrom Johanna Straussa, je prepotoval cel svet. Od takrat ga je videlo (na koncerti idr.) že okoli 10 milijonov ljudi iz 36 držav s šestih kontinentov sveta (Avstralija, Brazilija, Afrika, Kitajska, ZDA, Evropa). Njegov program je sestavljen iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, mjuziklov, oper, kot tudi iz zakladnice pop in rock glasbe in seveda - najlepših valčkov. Njegovi oboževalci ga imajo radi zaradi njegovega unikatnega in sproščenega nastopa, repertoarja in entuziastičnega vodenja koncertov.

Rieu pravi: „Dokler je ritem ¾, sem vesel! (Smeh) Resnično, valček je najlepša glasba, ki je bila izumljena. „Valček na dan odžene zdravnika stran.“ Si lahko predstavljate, da je bil valček prepovedan ples do druge polovice devetnajstega stoletja? Johann Strauss ga je predstavil kraljici Victoriji v Angliji in kar naenkrat so vsi ljudje na dvoru, vključno s kraljico, plesali valček celo noč ... Tudi Nino Rota je, naprimer, ustvaril prekrasne valčke kot del filmske glasbe, recimo za film Boter. Sem tudi velik oboževalec Brucea Springsteena, recimo Dancer In The Dark. Andrew Lloyd Webber je tudi izjemen skladatelj, in rad imam tudi glasbo skupine Abba."

Orkester Johanna Straussa je največji zasebni orkester na svetu in šteje 60 stalnih članov, od tega 50 glasbenikov in 10 pevcev desetih različnih narodnosti. Zaposlenih ima kar 94 ljudi, ki jih na turnejah spremlja še dodatnih 100 najetih sodelavcev. Na koncertih ga spremljajo tudi njegovi kuharji, zdravnik in vaditelj fitnesa.

Šarmantni Nizozemec sicer že leta podira rekorde ne le glede prodajanosti albumov, ampak tudi glede zaslužkov. Tako je leta 2013 prepričljivo osvojil Billboardovo lestvico turnejskih zaslužkov. Violinist in njegov orkester so to leto zaslužili kar 17 milijonov dolarjev, s čimer so daleč za sabo pustili Justina Bieberja, ki je imel “le” 4,7 milijonov dolarjev zaslužka. Tudi prikazovanje njegovega koncertnega filma (open air koncert v rodnem Maastrichtu) leta 2015 je v 460. britanskih kinematografih že prvi dan preseglo milijon funtov zaslužka, s čimer je prehitel celo koncertne filme skupin One Direction in Take That. André Rieu ima več kot 2 milijona oboževalcev na Facebooku, njegovi videoposnetki na Youtubeu pa dosegajo tudi preko 300 milijonov ogledov.

André je v svoji bogati karieri prodal več kot 40 milijonov albumov, kar 30 pa jih je doseglo 1. mesto na svetovnih top lestvicah. Na sceni je že skoraj 40 let, na njegovih pravljičnih koncertih pa ga je videlo doslej že skoraj 700.000 oboževalcev.

