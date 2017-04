Ansambel Saša Avsenika na avstrijski turneji

Ansambel Saša Avsenika je združil moči z Gregorjem Avsenikom in Slovenskim oktetom in se odpravil na avstrijsko turnejo. Ekipa POP IN-a se jim je pridružila v Beljaku in z njimi preživela dan, ki se je zaključil s stoječimi ovacijami v Gradcu ... v dvorani, ki jo je Slavko Avsenik razprodal 44-krat.