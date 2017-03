Aprilski Kurzschluss prvenec!

Švicarski virtuoz elektronske glasbe je headliner megalomanskih glasbenih festivalov po vsem svetu in dobitnik petih DJ Award nagrad. Vstopnice so že na voljo na prodajnih mestih Eventim.si.

(Foto: Žiga Intihar)

Luciano je v Švici rojeni novodobni nomad. Njegovi začetki glasbene kariere segajo v Čile, kjer v rani mladosti začel eksperimentirati z elektronskimi bobni. Kot navdušenec nad Detroitskima legendama Juanom Atkinsonom in Derrickom Mayem je elektronsko glasbo prenesel v prestolnico svoje južnoameriške domovine. Na njegove zvoke so se med prvimi odzvali v španski Ibizi, ki je bila njegova odskočna deska v svet. Sledila so vabila na največje glasbene festivale in ekskluzivne booiler roome. Luciano svoje privržence vseskozi nagrajuje odspejsanimi seti, singli in studijskimi albumi. Sledite Lucianu na družbenih omrežjih Facebook, Soundcloud ter na njegovi spletni strani.

(Foto: Žiga Intihar)

Naročnik oglasa je Črni Pony.