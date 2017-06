Ariana dobrodelni koncert razprodala v slabih šestih minutah

Ariana Grande je dobrodelni koncert z gosti v Manchestru razprodala v rekordnem času. (Foto: AP)

Za dobrodelni koncert Ariane Grande One Love Manchester so 45 tisoč vstopnic razprodali v manj kot šestih minutah. Med nastopajočimi bodo poleg nje tudi Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Robbie Williams, Pharrell Williams in morda tudi nekaj gostov presenečenja.

Vsi, ki so bili na njenem koncertu, so lahko dobili brezplačno vstopnico, sicer pa so bile naprodaj za slabih petdeset evrov. Za vstopnico se je prijavilo 140 tisoč ljudi, iskanj pa je bilo preko 450 tisoč.

Po ocenah naj bi koncert prinesel 2,3 milijona evrov. Dobiček od prodaje bo šel manchesterskemu rdečemu križu in fundaciji za družine žrtev in prizadete v terorističnem napadu 22. maja, ko je umrlo 22 ljudi, več kot sto pa je bilo ranjenih.