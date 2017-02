AVDIO: Akcijski zvezdnik Vin Diesel poje ljubezensko pesem - v duetu s Seleno Gomez!

V četrtek sta norveški DJ Kyga in pop zvezdnica Selena Gomez izdala pesem It Ain’t me, novi hit pa je že dobil preobleko - Kyga ga je spremenil v duet. In to ne s komerkoli, temveč z Vinom Dieslom, zvezdnikom franšize Hitri in drzni.

"Sama ljubezen," je zapisal zvezdnik, ko je novo verzijo pesmi ponosno objavil na svojem Facebooku.

Na Instagramu pa je objavil fotografijo s snemanja in zapisal: "Za tole sem pa pošteno stopil iz svoje cone udobja, haha. Sporočite mi, kako se vam zdi. Hvala, Kygo, da si ustvaril tale hit! Hvala, da si verjel vame dovolj, da si me prosil, naj pojem. Hvala, Selena, za tvoj čudovit in magičen glas."

A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Feb 17, 2017 at 11:26pm PST

Sicer pa igralec svoje ljubezni do petja ne skriva, s svojimi oboževalci je delil že več pesmi, ki jih je odpel kot karaoke.

"Že dolga leta za vas, največje oboževalce, pojem karaoke, s čimer kažem svojo drugačno, čustveno plat. A nikoli me niso povabili v profesionalni studio ali pa nikoli nisem imel poguma, da bi to poskusil. Ta čarovnik je nekako vzel moj glas in ga dodal super nadarjeni Seleni … Kygo mi je poslal posnetek in sem brez besed," je pojasnil.

V preteklih letih je Vin na družbenih omrežjih že delil več posnetkov svojih priredb nekaterih pesmi, med drugim Habits (Stay High) izvajaca Tove Lo-ja, Rihannine Stay ter My Heart Is Open skupine Maroon 5.

Kaj mislite, ga čaka tudi pevska kariera?