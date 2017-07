AVDIO: Anette polna optimizma zre naprej

Pevka Anette predstavlja skladbo Moj dan, ki je zavezana optimizmu, opominja nas, kako zelo pomembno je, da imamo radi sami sebe. Anette je besedilo za skladbo napisala sama, pri kreiranju glasbenega podpisa se ji je pridružil Jure Milavec. Navdih za tekst so bili oblačni dnevi, takšni, ki jih poznamo prav vsi: "Ko nas življenje potisne do dna, nas včasih prisili, da pokažemo več kot zmoremo in smo močnejši," je iskrena Anette.



"Ta skladba je nastala v trenutkih, ko mi je bilo težko in je moj pravi osebni motivacijski 'boost', ki pravi, dvigni glavo in pojdi naprej. Še te čakajo lepi časi. Besedilo sem spisala zelo hitro, se pa odlično dopolnjuje z glasbenim aranžmajem Jureta Milavca in Raula Peice. Pesem posvečam vsem, ki se morda v tem trenutku čutijo izgubljene in jim iskreno želim, da jim polepša dan."