AVDIO: Borghesia s Srečkom Kosovelom

Zasedba Borghesia s to pesmijo napoveduje nov album Proti kapitulaciji, na katerem se bodo v formaciji Aldo Ivančić, Dario Seraval, Irena Tomažin, Jelena Rusjan in Ivo Poberžaj spoprijeli s poezijo Srečka Kosovela, ki je tudi danes neverjetno aktualna, saj v njej razbiramo bistvene poteze trenutnega družbenega vsakdana.





Borghesia se je na novem albumu Proti kapitulaciji spoprijela s poezijo Srečka Kosovela. (Foto: Izvajalec)

"Pesmi za uglasbitev in ploščo so izbrali vsi v zasedbi po branju Kosovelove zbirke Integrali," je na nedavni novinarski konferenci povedal Ivančić. V izboru je tudi nekaj konstruktivističnih pesmi. Izbrane pesmi po njegovem mnenju odražajo probleme današnjega časa, in sicer na tako neposreden način, "da ima človek občutek, kot da je napisano danes; zgodovinske distance skorajda ni".



Po oceni režiserja Dragana Živadinova gre za izvrsten in poseben izbor pesmi iz obsežnega Kosovelovega opusa. Zvočno pa se je skupina v primerjavi s prejšnjim albumom ponovno radikalno obrnila k elektroniki, tudi z izborom instrumentarija, kot je teremin.



Na ta način se bo Borghesia poklonila letošnji 113-letnici rojstva Kosovela, ki je v kratkih 22 letih življenja napisal več kot 1400 pesmi. Njegovo zapuščino, ki je sicer doživela že več uglasbitev, hrani rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice.



Uglasbitev Kosovela bo vključena tudi v glasbeno-scenski dogodek trojice Živadinov – Zupančič – Turšič z naslovom Aktuator: Proti kapitulaciji. Datuma uprizoritve Živadinov ni napovedal, z naslovom pa so ustvarjalci želeli namigniti na aktualnost. Sam namreč Kosovela bere kot "univerzalističnega pesnika".



To bo, kot je povedal, sintetično gledališče kot poklon ne le Kosovelu, temveč tedanjim 20. letom 20. stoletja, "ko se je po prvi svetovni vojni, velikem pokolu množic, zdelo, da človeštvo ne bo naredilo več česa podobnega". V Ljubljani je tedaj izšla tudi brošura Sintetično gledališče avtorja Ferda Delaka, dobrega Kosovelovega znanca ter prijatelja avantgardnega slikarja Avgusta Černigoja, ki je študiral na slovitem weimarskem Bauhausu.



Iz te sredine je nastala Tržaška konstruktivistična skupina, ki je začela izdajati avantgardistično revijo Tank ter kot izrazito mednarodno usmerjena poskušala slovensko umetnost približati svetu. Izhodišče za informans, kot ga napoveduje letak, so si sposodili pri Černigojevi sliki Gledališče množice iz leta 1928.



Rodovnik



Suženj.

Suženj Hlapec.

Suženj Hlapčevič Hlapec.

Suženj Sužnjevič Hlapčevič Ponižni.

Suženj II.

Suženj Ponižnjevič III.

Hlapčevič IV.

Janez Ponižni, Strahopetni, Velepotezni.



(Srečko Kosovel, 1926)





