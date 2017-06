AVDIO: Dekletom se meša

Zasedbo Sopranos sestavljajo vodja skupine in avtor Frenk Nova (vokal, kitara, saksofon), pevka Alenka Husič (vokal), pevka Iris Ošlaj (vokal, klaviature), bobnar Dejan Tabor ter avtor in producent Aleš Zibelnik (klaviature, harmonika, vokal).



Člani Sopranos tako predstavljajo svežo poletno pesem Meša se mi. Na vprašanje o čem govori pesem, so člani skupine povedali: "Poznate občutek, ko bi najraje pobegnili iz službe, se z družbo nekam umaknili vročini ter se prepustili fantazijam in nepozabni zabavi … preklop na stanje, ko je vsako nepotrebno filozofiranje povsem odveč?"



Tokrat se kot avtorica besedila pesmi podpisuje pevka Iris: "Malo sem že pogrešala glasbeno pero, od moje zadnje avtorske pesmi je namreč minilo več kot 5 let. Vmes enostavno bodisi ni bilo časa ali pa enostavno ni bilo pravega navdiha, zdaj pa so se nekatere zadeve akumulirale in so dozorevale, da pridejo na dan, pri čemer se lahko zahvalim Frenkovi in Aleševi podpori. Frenk je dal 'žegn' za projekt, z Alešem pa sva kar nekaj časa posvetila delu v studiu. Poskrbel je za odličen aranžma, resnično se je potrudil in sledil mojim željam. Pa priznam, da mu ni bilo lahko, saj znam kar komplicirati, ko imam neko določeno predstavo o pesmi."