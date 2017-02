AVDIO: Fantje slavno Planico oblekli v rokersko preobleko

Slovenska zasedba Agro Rock so po priredbi Henčkove zimzelene pesmi Polka, Valček Rock And Roll, nekega prijetnega zimskega večera dobili idejo, da bi preoblekli legendarno Avsenikovo Planico v čisto pravo rokersko preobleko.



Beseda je dala besedo, v goste so povabili še dva glasbena kolega, Klemna Bunderlo in Frenka Novo, ki sta se z veseljem vokalno priključila k izvedbi pesmi. Nastala je sodobna pesem Planica Rock. V uvodnem delu pesmi je znan planiški refren zapela prvošolka Mija.



"Združili smo se z namenom, da obudimo stare slovenske narodnozabavne in zabavne uspešnice v rock preobleki. Upamo pa tudi, da bo Planica Rock dala motivacijo našim Orlom, da bodo skočili še dlje" pa je dejal Bane Klančar, bobnar skupine.