AVDIO: Flirrti nimajo kaj za zgubit'

Skupina Flirrt letos praznuje 20 let. Za njihov nastanek je bil ključen 8. februar leta 1997, praznik, in Flirrt so z nami še danes, dvajset let kasneje. Praznovanja obletnice so se Flirrt lotili že takoj v začetku letošnjega februarja s posebnim dogodkom, v sledečih mesecih pa so svoje fane presenečali z novimi skladbami, ki so jih eno za drugo objavljali na svojem Youtube profilu.



Prišel je mesec maj in čas je za novo skladbo, tokrat tudi radijski singel Nimaš kaj za zgubit. K sodelovanju so ponovno povabili svetovno priznanega harmonikaša Jureta Torija, s katerim so že sodelovali v skladbi Nekoč sva se pa rada imela.

Skupina Flirrt je izdala novo pesem, k sodelovanju pa so ponovno povabili svetovno priznanega harmonikaša Jureta Torija. (Foto: Arhiv izvajalca)

''Torija sem spoznal preko Jureta Longyke, kmalu za tem, ko smo s Flirrti gostovali v oddaji Izštekani. Naprej sem bil zgolj velik fan njegovega muziciranja, skozi čas pa sva postala prijatelja in zdaj sem tudi fan njegovega karakterja nasploh. Od njega sem se ogromno naučil, tudi to, da je včasih boljše ne-komplicirat v glasbi. Vmes sem spisal nekaj besedil za njegove projekte - enostavno se razumeva,'' je povedal Rok Lunaček, hkrati tudi avtor skladbe.

''Pesem Nimaš kaj za zgubit sem napisal v parih minutah; glasbo in besedilo. Navadno je to dober znak. Pomeni, da nisem zakompliciral enačbe srca in občutka. Bil je dober dan in tudi sama pesem govori točno o tem; da je izredno pomembno videti kozarec na pol poln in ne obratno,'' dodaja Rok in hkrati napoveduje, da z Juretom še niso rekli zadnje.

Jeseni prvi del dvojnega albuma ''Jekyll & Hyde''



Pesem Nimaš kaj za zgubit je še zadnji singel pred izidom dvojnega albuma Flirrtov. Album nosi tudi dvojni naslov Jekyll & Hyde. Prva polovica, Jekyll, bo izšla jeseni, druga, Hyde pa februarja 2018. Naslov so izbrali zaradi njegove dvojnosti, tako kot je na več načinov dvojen tudi album. Poleg tega, da gre za dva albuma v enem, bo dvojna tudi njegova vsebina in pristop. Prvi del bo tipičen za Flirrt, drugi del pa bo prinašal vse tisto, kar nekdo, ki Flirrt pozna bolj površno, ne bi pričakoval.

Skupina Flirrt bo jeseni izdala prvi del novega albuma, februarja drugo leto pa še drugi del. Album so delali kar tri leta, pravijo pa, da je daleč najboljša stvar, ki so jo kdaj naredili. (Foto: Boštjan Tacol)

''Finiširamo detajle, miksamo, dodajamo, odvzemamo. Klasika pač. Ampak album stoji. Pesmi so izbrane, vrstni red tudi. V bistvu je album skoraj končan. Potem se pa lotimo še njegove druge polovice. Dolgo smo delali tale album. Skoraj tri leta. Brez pomisleka lahko rečem, da je ta album daleč, daleč najboljša stvar, kar smo jih kdaj naredili,'' je o prihajajočem albumu dodal Lunaček.



Flirrt so v dvajsetih letih odigrali več kot 850 koncertov in izdali šest studijskih albumov.