AVDIO: Frenk Nova nov singel posvetil Slovenki leta

Glasbenik Frenk Nova po skladbi Zemlja in nebo nadaljuje svojo solo zgodbo z izdajo novega singla, ki bo med drugimi tudi izšel na njegovi drugi solo plošči in skupno šesti v karieri. Za lanskimi singli Čas za narosti, Svet je tvoj in Sladko vino, ter letošnjima Zemlja in nebo in rock priredbo legendarne Avsenikove Planice tokrat izdaja skladbo v čistem rock'n'roll ritmu.

Frenk Nova je predstavil drug singel, ki bo med drugimi tudi izšel na njegovi drugi solo plošči. (Foto: Sara Golob)

"Vedno je razlog za rock'n'roll, sploh če začenjaš kariero z garažnim bendom iz Loške doline, ter igraš večino najstniških let po postojnskih in ljubljanskih atomskih zakloniščih, klubih ter odrih starih vojaških dvoran," pravi Frenk.

Skladbo Pridi zdej k men' je posvetil svoji sokrajanki, predvsem veliki prijateljici in tudi Slovenki leta 2017 Andreji Podobnik, ekstremni amaterski tekačici, ki je lansko leto zmagala na Everest Trail Race, teku okoli Mount Everesta, in ugnala vso konkurenco. To skladbo so v živo izvajali tako že lanskega oktobra na Andrejinem sprejemu ob zmagovalni vrnitvi iz Himalaje.

Za drugačnost njegove glasbe skrbi Frenkov najnovejši ustvarjalni tim - Matej Sušnik, Aleš Zibelnik in Vid Zgonc. Gre za izkušene glasbene mačke, ki so odlični instrumentalisti, so pa tudi vrhunski avtorji in aranžerji, ki poleg klasičnega rock'n'rolla dobro obvladajo tudi trendovski kitarski rock . Kot Frenk Nova Project Team 2017 so se odločili, da skupaj naredijo ''eno dobro plato'', ki bo imela dobre pesmi, novo glasbeno podobo, komade z življenjskimi besedili, ki gredo hitro v uho, in so del Frenkovih resničnih in manj resničnih zgodbic in izkušenj skozi glasbeno in zasebno življenje.