AVDIO in VIDEO: Mali Steven in veliki 'šef' Bruce

Glasbena velikana sta bila v rockersko alejo slavnih (Rock'n roll hall of fame) sprejeta leta 2014, kjer sta tudi skupaj nastopila (Foto: Kevin Kane)

Eden najbolj zvestih sodelavcev Bruca Springsteena od zgodnjih dni njegove famozne kariere, je kitarist Steven Van Zandt. Solistično kariero je začel v osemdesetih s prvim albumom Men Without Women (1982) oz. stranskem projektu Little Steven and the Disciples of Soul. Je eden najbolj prepoznavnih obrazov ameriškega rocka, njegovo politično udejstvovanje v rušenju južnoafriškega apartheida je prineslo kompilacijski album Artists Against the Apartheid (1985) na katerem je, kot je zapisal rock kritik Dave Marsh, zbral "najbolj pisano druščino glasbenih velikanov v enem studiu". Na plošči so se tako znašli Miles Davis, Keith Richards, Bono, Bob Dylan, Lou Reed, Bruce Springsteen, Bobby Womack, Herbie Hancock, George Clinton, Peter Gabriel, Joey Ramone, Run DMC, Jackson Browne, Ringo Starr in številni drugi.





Little Steven bo 19. maja izdal nov album Soulfire. (Foto: Izvajalec)

Ustanovni član zasedbe Bruce Springsteen & The E Street Band, je dejaven na številnih področjih, od igralca v kultnih teve serijah Sopranovi, Lilyhammer, preko radijskega voditelja, političnega aktivista in glasbenega producenta. Od leta 2002 je voditelj radijske oddaje Little Steven's Underground Garage, ki se predvaja na več kot dvesto ameriških postajah in v kateri predstavlja manj znane glasbenike iz šestdesetletne zgodovine rock 'n' rolla, kot tudi sveža nova imena. Kdor je kdaj gledal serijo Sopranovi, zagotovo ve, da je bil odličen kot Silvio Dante, najbolj zvesti zaupnik Tonyja Soprana, v seriji Lilyhammer pa je upodobil newyorškega mafijaša, ki najde zatočišče v norveškem smučarskem središču, a mu preteklost sledi tudi preko Atlantika. Steven še naprej dela v svetu televizije kot soavtor, izvršni producent, glasbeni opremljevalec in režiser.



V glasbi je zagotovo najvidnejše njegovo sodelovanje z Bruceom Springsteenom, je tudi soproducent dveh ključnih albumov Springsteenove kariere The River (1979) in Born in the USA (1984). Posnel je samostojne albume Men Without Women (1982), Voice of America (1984), Freedom - No Compromise (1987), Revolution (1989), Born Again Savage (1999) in Lilyhammer: The Score (2014). Novi album Soulfire, ki bo prva plošča po 18 letih, pa bo izšel 19 maja. Z album je že obelodanil nekaj pesmi, tudi naslovno, poznavalci pa jo označujejo kot njegovo klasično rockersko pesem, vredno samega Springsteena ali Dylana.





Bruce in Steven leta 2012 v Trstu. (Foto: Miro Majcen)

"Pesem sem napisal pred precej leti s kolegom iz danskega benda Breakers, gre pa za pesem, ki je precej relevantna, čeprav tokrat ne gre za strogo političen album. Ponovno me predstavi kot glasbenika, hkrati pa deluje kot povzetek mojega življenskega dela. Je kot duhovno-filozofski center albuma, ki vsebuje precej glasbenih korenin, od bluesa, jazza do doo-wopa. Kar precej jasno nakazuje od kod izhajam in kje glasbeno sem danes," je povedal za revijo Rolling Stone.





Steven velja za rockerskega "multipraktika", hkrati pa je eden najboljših Springsteenovih prijateljev. (Foto: Izvajalec)

Steven bo ploščo ponesel na turnejo, z bendom pa so zvadili 22 pesmi, na albumu pa bosta tudi priredbi pesmi Ette James (The Blues Is My Business) in Down and Out In New York City Jamesa Browna. Svoje videnje ameriškega rock n' rolla bo slovenskemu občinstvu premierno predstavil 5. julija v ljubljanskih Križankah. Prisluhnite nekaj novim pesmim in kako sta zapela skupaj s Springsteenom na nedavnem festivalu glasbe in filma Asbury Park!