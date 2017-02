AVDIO: Je to nova uspešnica?

A post shared by Prince Royce (@princeroyce) on Feb 20, 2017 at 5:50pm PST

Prince Royce je še pred uradnim izidom svojega novega albuma Five, ki bo na police prišel 24. februarja, oboževalce že pred dnevi razveselil z dvema novima skladbama: Dilema in Ganas Locas. To pa še ni vse. Ta teden je predstavil še eno skladbo z naslovom Deja Vu, pri kateri je sodeloval s kolumbijsko pevko Shakiro. Singel Deja Vu je bačata, besedilo pesmi pa govori o nesrečni ljubezni oziroma, da se že zaceljene ljubezenske rane znova odprejo.



27-letni Prince se z novim albumom vrača k tistim melodijam, ki so ga s prvim albumom, ki je izšel 2010, na sam vrh slave. Na albumu bo 12 novih pesmi, med drugim tudi dueti s Chrisom Brownom in duom Gente de Zona.

Dejstvo pa je, da so trenutno zelo priljubljeni dueti. Rekorde namreč še vedno podira pesem Despacito, ki sta jo zakuhala Luis Fonsi in Daddy Yankee. Uspešnica je tudi Vente Pa'Ca, ki jo izvajata Maluma in Ricky Martin, ne smemo pa pozabiti niti na pesem Chantaje, pri kateri sta sodelovala Maluma in Shakira. Ampak pozor! Enrique Iglesias bo že čez dva dni predstavil videospot za nov singel Subeme La Radio. Tako kot njegovi pevski kolegi tudi on ne bo prepeval sam. K sodelovanju je povabil portoriški duo Zion Y Lennox in Kubanca Descemerja Buena. Bo novi singel kmalu zavzel prestol na glasbenih lestvicah in ponovil uspeh Enriquejevega mega hita Bailando? Omenjena pesem je tudi naslovna pesem telenovele Srčna kraljica (Reina de Corazones), ki jo na POP TV po novem lahko spremljate vsak delavnik ob 11.25 in tudi na VOYO.

Spodaj prisluhnite novi pesmi Deja Vu.