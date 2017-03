AVDIO: Kristinino srce je vedelo

Kristina Oberžan je pri nas najbolj prepoznavna kot vrhunska jazz pevka, čeprav njeno znanje, glasbena širina ter pevske sposobnosti dokazujejo mnogo več. Po letu 2007, ko je izdala prvenec Kakor lep roman, posvečen slovenski popevki, predstavlja novo pesem Hold Me, ki se nahaja na novem avtorskem albumu My Heart Knew. Vse pesmi so odpete v angleščini, saj je plošča lani izšla tudi na Otoku.





Kristina Oberžan po desetletju predstavlja nov album My Heart Knew, na katerem so pesmi v angleščini. (Foto: Klemen Razinger)

Hold Me je nežna soul-jazzy skladba, ki pripoveduje romantično zgodbo dveh zaljubljencev, ki se že dolgo nista srečala. Edino, kar si želita, je bližina, objem, intima ter varnost v naročju drug drugega. Zgodba je avtobiografska, saj se Kristina in njen partner (ki je napisal besedilo), v nekem obdobju zaradi službenih obveznosti v tujini, nista videvala zelo pogosto. Kristina je idejo za pesem dobila pri velikanu soula Alu Greenu, z nežno interpretacijo in prepoznavnim vokalom, pa ji je vdihnila samosvoj pečat.

Navdih za ustvarjanje albuma je črpala iz countryja, gospela in bluesa z jazzovskimi in pop elementi. Kljub izvrstni instrumentalni spremljavi je Kristinin vokal tisto, kar najbolj prevzame. Čist in močan, zavit v čutne interpretacije bo navdušil številne poslušalce. S samozavestjo, zrelostjo, očarljivostjo in profesionalno igrivostjo svoje pesmi nadgradi v glasbene izkušnje, ki sežejo naravnost v srce.



Kristina, ki se je po petih letih življenja in dela v tujini ter dveh letih poučevanja petja v Veliki Britaniji, vrnila v Slovenijo, kmalu pa bo pripravila promocijo albuma My Heart Knew z vrhunskimi domačimi glasbeniki, ki jih bo vodil Anže Langus Petrović.

Prisluhnite pesmi Hold Me!