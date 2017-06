AVDIO: Laibach 14. julija z novim albumom

Album Laibacha Also Sprach Zarathustra izide 14. julija. (Foto: Miro Majcen)

Laibach so razkrili prvo pesem s prihajajočega albuma Also Sprach Zarathustra, ki bo izšel 14. julija letos, z njega pa na pokušino ponujajo pesem Das Nachtlied I.

Glasbo so prvotno skomponirali za gledališko predstavo Tako je govoril Zarathustra Matjaža Bergerja, ki temelji na filozofskem romanu Friedricha Nietzscheja z enakim imenom in je nastal v produkciji Anton Podbevšek Teatra (APT).

Laibach bodo z albumom tudi na turneji, in sicer bodo od 4. do 24. novembra imeli 16 koncertov od Madžarske, prek Češke, Avstrije, Švedske, Norveške, Litve, Latvije, Estonije pa do Nemčije, Francije in Velike Britanije.

Od junija do septembra pa bodo imeli pet koncertov s programom Sound of Music, in sicer v Poznanju na Poljskem, v Kranju, Vidmu, Sarajevu in na Norveškem.

Prisluhnite pesmi in napovedniku albuma!