AVDIO: Lana Del Rey v novi pesmi hlepi po življenju

Pevka Lana Del Rey v novi pesmi Lust for Life (Sla po življenju), kot naj bi bil tudi naslov njenega albuma, pravi, da "pleše na črki H napisa Hollywood", kar lahko tudi vidimo v minimalistični vizualizaciji skladbe, ki jo poje v duetu z R&B pevcem The Weekndom. Pesem po harmonijah malce spominja na pop zasedbo The Shangri-Las iz 60. let, The Weeknd pa nekaj verzov zapoje v falzetu.



"Z mano sodeluje Abel Tesfaye, The Weeknd. Morda je čudno, da je to moj prvi duet sploh in prav pri naslovni pesmi, a mi je skladba všeč in sva se že nekaj časa pogovarjala, da bova nekaj naredila skupaj. Jaz sem sodelovala na njegovih zadnjih dveh albumih," je Lana povedala v nedavnem radijskem intervjuju.



Pri pesmi ji je pomagal švedski superproducent Max Martin, ki jo je rešil iz zagate, ko ni več vedela, kako naj zveni, zato so jo spremenili, najboljše vrstice besedila spremenili v refren, dodali harmonije in nastala je pričujoča pesem, ki je spet v njenem slogu, kot je všeč njenim oboževalcem.



Prisluhnite ji!