AVDIO: Manouche vabijo na zmenek

Fantje in dekle iz zasedbe Manouche, ki so se prvič predstavili slovenskim poslušalcem leta 2011 s skladbo Kje si lubi, imajo za sabo že zavidljivo število nastopov doma in v tujini. Tako so jih pri nemški založbi Lola’s World in ZYX Music lansko leto povabili tudi k sodelovanju in njihove pesmi so se znašle na kompilacijah med najbolj zvenečimi imeni njihovega žanra, katerega bi najlažje označili kot electro gypsy swing.



"Seveda se kdaj zgodi kakšen blag odmik od našega stila, ker kljub imenu Manouche vseeno ne želimo črpati inspiracije samo iz gypsy swinga," nam je zaupal Robert Pikl, avtor nove skladbe Randevu ter eden izmed najbolj iskanih in vsestranskih kitaristov pri nas.

Pesem Randevu je tako že četrta v vrsti po dveh izdanih albumih in hkrati napoveduje izid novega maxi singla oz. mini zgoščenke še letošnje leto.