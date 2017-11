AVDIO: Marijan Novina letos praznuje drugače: na svoj rojstni dan obdaril oboževalce

Glasbenik Marijan Novina, ki nas ob nedeljah navdušuje z neverjetnimi preobrazbami v šovu Znan obraz ima svoj glas, letos svoj rojstni dan praznuje na prav poseben način. Namesto, da bi sam prejemal darila, se je odločil, da sam preseneti in razveseli oboževalce. In to tako, kot najbolj zna – z novo pesmijo.

Marijan Novina je na svoj rojstni dan obdaril oboževalce. (Foto: Arhiv izvajalca)

Predstavlja skladbo Res je fajn, za katero je sam napisal besedilo in glasbo.

"Pesem je igriva, je povabilo na kozarček s prijatelji. V času tempiranega življenja se redko zgodi, da lahko se srečamo z prijatelji. Ko pa se, se imamo fajn. Klepet, druženje, hec in kak kozarček ... To so trenutki, ko se sprostim, pozabim na vsakodnevne obveznosti in se imam RES FAJN!," pojasnjuje navdih za udarno pesem. In v tem duhu jo je tudi posnel - v studio je namreč povabil nekaj svojih dobrih prijateljev in jim dal možnost, da sodelujejo pri komadu.

Marijan je pesem oblekel v "divji stajling", za katerega je prepričan, da vas bo pozitivno presenetil. "Rad pa bi se zahvalil vsem,ki spremljate me v oddaji Znan obraz ima svoj glas," je sklenil.

Prisluhnite njegovi udarni hvalnici druženju s prijatelji!