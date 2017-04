AVDIO: Minilo bo leto dni od smrti Princea – v spomin izdali njegove še neslišane pesmi

V 58. letu starosti je lanskega aprila umrl glasbenik Prince, našli so ga mrtvega na njegovem domu v Minneapolisu, razlog smrti pa je bilo predoziranje s fetanilom. V času njegove smrti so našli veliko zdravil in opiatov, ki pa niso bili predpisani na njegovo ime.



Leto dni po njegovi smrti so se tako njegovi glasbeniki kolegi odločili, da izdajo njegove še nikoli slišane pesmi. Šest pesmi je nastalo med letoma 2006 in 2008, izšle pa bodo pri neodvisni založbi, kakor je želel sam Prince. Legendarni pevec je namreč želel, da pridejo pesmi naravnost do ljudi, brez posedovanja velikih založb. Še pred samo izdajo albuma pa so ustvarjalci že izdali pesem Deliverance: "Mislim, da je pesem dober presek aktualnega dogajanja v svetu. Upam, da bo pesem bila oboževalcem v tolažbo," je dejal Ian Boxill, zvočni tehnik, ki je ustvarjal skupaj s pokojnim glasbenikom kar nekaj let.

Dodal je še, da se je Prince leta boril proti velikim založbam, kajti želel je, da glasba pride naravnost do oboževalcev, brez vpliva velikih založb: "Ko smo razmišljali, kje bi izdali album, smo imeli v mislih glasbenikove besede o tem, da mora glasba priti neposredno do ljudi. Mislim, da nam je to uspelo."