AVDIO: Mišo Kontrec in njegov sin sta svojo hvaležnost izlila v pesem

Mišo Kontrec, ki ga poznamo kot vsestranskega glasbenika, je na svoji samostojni poti ustvaril že kar nekaj skladb različnih glasbenih zvrsti. Zdaj pa se je odločil, da bo posnel pesem s svojim sinom Dominikom.

Marsikdo ne ve, da je Mišo pri 20 letih postal oče samohranilec, takrat 2 letnemu sinu Dominiku. Čez noč je moral odrasti ter se začeti spopadati z vsemi stvarmi, ki jih prinaša vloga očeta in mame hkrati. Na vprašanje, kako se spominja teh časov, odgovori: "V bistvu še sam na nek način otrok, sem moral začeti vzgajati svojega sina. Najina pot je bila prepletena z veseljem, radostjo in danes lahko rečem, da je bila tudi polna ljubezni. Pa niso bili samo lepi trenutki, tudi solze so nama tekle po licih, vendar vedno sva nekako skupaj našlo pot iz vseh pasti, ki jih prinaša življenje. V še tako slabi stvari sva znala videti sonce. In danes lahko ponosno rečem, da sem vlogo starša odigral z odličnim uspehom. Nimava pa skupne samo poti očeta in sina, temveč naju združuje tudi strast do glasbe."

Mišo in njegov sin Dominik sta tako svojo hvaležnost izlila v skupni baladi, ki nosi naslov Najina pot.