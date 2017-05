AVDIO: Na to smo čakali 10 let!

Pevec priljubljene skupine Hladno pivo Mile Kekin je izdal prvi samostojni singel. (Foto: Roberto Pavić)

Mile Kekin je zadnje dneve preživel v novomeškem studiu, kjer je posnel svojo prvo samostojno pesem, del glasbene zgodbe, ki jo bo vokalist priljubljene skupine Hladno pivo objavil na samostojnem albumu ob koncu leta.

V svojem prvem samostojnem singlu Reno 4 je upesnil simpatijo do svojega prvega avtomobila.

"Reno 4 je 'zglancan' in s polnim tankom pripravljen na obisk radijskih postaj," je zapisal na svojem Facebooku.

Avtobiografsko pesem, pod katero se Mile podpisuje kot avtor besedila in glasbe, priljubljen glasbenik opisuje kot pesem o svojih študentskih dnevih, prvi ljubezni, prvem albumu skupine Hladno pivo in seveda o prvem avtomobilu.

"Prvih nekaj verzov je bilo napisanih in posnetih že pred desetimi leti. Pesem je nato stala na ledu vse dokler nisem kupil novih baterij za diktafon. Takoj ko sem jo ponovno slišal, sem vedel, da je to moja zgodba; avtobiografija in besedilo sta se kar sama ustvarila in združila," je o singlu povedal glasbenik.

Spremljevalno ekipo Mileta Kekina sestavljajo (od leve proti desni) Marko Bregant (kitare), Matko Gaće (bobni in tolkala), Andrija Lazo (harmonika in kitare), Danko Krznarić (klaviature in kitare), Mario Rašić (bas kitara). (Foto: Roberto Pavić)

Reno 4 je prvi singl, ki ga bo Mile objavil na svojem samostojnem albumu, ki bo izšel ob koncu leta. Skladbe na albumu bodo drugačne od tistih, v katerih smo Mileta do sedaj poslušali. Album bo posvečen njegovim glasbenim vzornikom, kot so Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tom Waits ter drugi glasbeni velikani, ki so imeli velik vpliv na njegov glasbeni razvoj. "Tematika albuma bo moja intimna zgodba, saj bodo pesmi predvsem o meni in ne toliko o svetu okoli mene," je še povedal.

V pripravi je tudi videospot, ki bo izšel konec meseca.