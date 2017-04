AVDIO in VIDEO: Novo zdravilo Lady Gaga?

Lady Gaga je navdušila z nastopom na festivalu Coachella, kjer je med drugim izvedla pesmi LoveGame, Just Dance, Heroes (priredbo skladbe Davida Bowieja), Born This Way, Telephone, Alejandro, The Edge of Glory, Speechless, Applause, v dodatku pa še Poker Face in Bad Romance. Vmes je zapela tudi novo pesem The Cure, ki ji lahko prisluhnete.



Gre za "upbeat-dance-pop" pesem v tropical-house vzdušju, s čimer se je Gaga tokrat odmaknila od country prizvoka aktualnega albuma Joanne. Za produkcijo so tokrat poleg nje poskrbeli Detroit City ter Nick Monson.

Prisluhnite pesmi in si oglejte "intro" filmček v njen nastop ter nekaj odlomkov z omenjenega festivala!