AVDIO: Omar Naber in Oto Pestner pripovedujeta navdihujočo zgodbo o doseganju nemogočega

Omar Naber, ki je združil moči z legendo slovenske zabavne glasbe Otom Pestnerjem v pesmi Get There Fast, je navdih za novo pesem našel v neverjetni resnični zgodbi znanca, ki mu je v velikem filmskem slogu uspela nemogoča rešitev iz venezuelskega zapora. Za rešitev je poleg izjemne volje in vztrajnosti uporabil tudi svoje plezalsko znanje in dokazal, da ti lahko uspe vse, če le verjameš vase.

"Zgodbe o zmagi človeškega duha so me vedno pritegnile in ta neverjetna zgodba me je navdihnila, da sem po njej napisal iskreno in ganljivo besedilo, k sodelovanju pa sem povabil tudi Ota, ki je brez obotavljanja v prvo privolil, kar si štejem v visoko čast," je dejal Omar.

Te dni je tudi Oto zelo zaposlen, saj izdaja novi dvojni album z imenom Oto Pestner 2017, ki obljublja zanimiv repertoar pesmi, na njem pa bosta tudi pesmi On My Way in Get There Fast, ki sta nastali v sodelovanju z Omarjem. Oto, za mnoge prvi glas slovenske zabavne glasbe, je v svoji bogati in raznovrstni glasbeni poti posnel že več kot 40 solističnih albumov, svoje prve posnetke naredil že pri dvanajstih letih, s petnajstimi leti pa s pesmijo Trideset let zmagal na Slovenski popevki.

Oto se lahko pohvali tudi z obsežnim repertoarjem v številnih glasbenih žanrih od slovenske popevke do gospelov in spiritualov, jazza, soula, countrya ter uspešnic Elvisa Prestleya.

Glasbenika sta se tako odločila, da združita moči in pesem odpojeta skupaj. "Zelo sem vesel sodelovanja z Omarjem, ki je odličen pevec in vedno iščem nove glasbene izzive, saj vem, da so še stvari, ki bi jih v glasbi rad preizkusil," pa je o sodelovanju povedal Oto: "Glasba je lahko dobra ali slaba. Tudi v modernih tokovih slišim veliko dobrega in vedno rad sodelujem tudi z mlajšimi kolegi."