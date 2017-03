AVDIO: Plesni ansambel POP TV navdušil tako plesalce kot gledalce

Izvrstni Plesni ansambel POP TV je poskrbel za odlično živo glasbeno spremljavo v šovu Zvezde plešejo. (Foto: Miro Majcen)

V najbolj spektakularnem šovu letošnje pomladi, ki ga lahko spremljate na POP TV, izjemno pričakovanem in gledanem Zvezde plešejo, ki ga vodita Tara Zupančič in Peter Poles, se je na veličastni studijski sceni v velikem slogu pomerilo dvanajst parov, ki so jih secirala budna očesa tako žirantov kot tudi gledalcev pred malimi ekrani.



Marsikomu pa ni ušlo niti dejstvo, da je plesne točke spremljala tudi živa glasba, ki jo je izvajal Plesni ansambel POP TV, ki ga vodi Bojan Zupančič – Župca, nekoč saksofonist VIP banda. Župca vodi 13-člansko zasedbo, v kateri pojeta tudi prekaljena David Matići in Lea Sirk, sicer pa so jim šle pesmi izvrstno od rok, pa naj je šlo za jive, dunajski ali angleški valček, tango ali cha cha.

Plesni ansambel POP TV vodi Bojan Zupančič – Župca, nekoč saksofonist VIP banda. (Foto: Miro Majcen)