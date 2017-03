AVDIO: 'Prismojeno' potepanje po ZDA in živi album iz Križank

Prismojeni profesorji bluesa bodo kmalu postregli z drugo, dvojno, istoimensko ploščo, ki so je posneli lani septembra v Križankah. (Foto: Natalija Šepul)

Prismojeni profesorji bluesa najbrž večini niso več neznanka, saj je njihov dobri stari rokenrol z mlado krvjo in dušo v zadnjih dveh letih šprical iz vseh možnih in nemožnih klubov, barov, placev in vogalov. Spadajo med glasbene skupine, ki so se že pred izidom prvega albuma izstrelile v najvišjo, prvo ligo slovenske glasbene scene. To med drugim dokazuje tudi 167 lani odigranih koncertov.





V New Orleansu so poskusili tudi aligatorjeve klobase med igranjem na ulici, ritem sekcija PPB se je mastila. (Foto: Natalija Šepul)

Njihov prvi album Family sega v marec lanskega leta, ko so napolnili ljubljanski Kino Šiška, nato so septembra sledile polne Križanke, ki so se tresle v dežju. Fantje so potem odšli na turnejo v ZDA, kjer so od New Yorka do San Francisca neumorno koncertirali kar tri mesece.

"Po večletnem koncertiranju v Sloveniji smo se odločili, da predstavimo svoje ustvarjanje tudi na območju s koder smo črpali navdih in energijo. Želeli smo to videti, slišati, okusiti in izkusiti na lastne oči, zato smo se odpravili na 87-dnevno glasbeno avanturo od vzhodne do zahodne obale ZDA. Spoznali smo številne glasbenike, slikarje, hipije, rednecke, brezdomce, veterane, legende, ... saj smo skoraj vsak večer nažigali našo glasbo v lokalih, klubih, na hišnih zabavah, festivalih in ulicah, včasih tudi vsak za svojo steno stanovanja. Dejansko so bili oni bolj presenečeni nad nami in našim muziciranjem, kot mi nad njihovim preigravanjem priredb. Vtisi so različni in v teh treh mesecih in 10.000 prevoženih miljah smo nabrali izkušenj za nova glasbena ustvarjanja in virtualna ali dejanska potovanja. To je bila vsekakor neverjetna in absolutna življenjska preizkušnja za posameznika in band, ki nam je razširila obzorja, nas povezala in utrdila. Navezali smo kar nekaj dobrih stikov in prijateljstev in ko bo čas za to, se bomo z veseljem zopet podali čez lužo ali pa koga pripeljali sem," o izkušnji sporočajo člani zasedbe.





Lani so si privoščili trimesečno popotovanje od vzhodne do zahodne obale ZDA, vmes pa igrali na vseh mogočih in nemogočih mestih. (Foto: Natalija Šepul)

Po izjemno uspešnem vandranju od vzhodne do zahodne obale ZDA, se Profesorji na "kraj zločina", v Šiško, vračajo 13. aprila, kjer bodo predstavili nov album kar na dveh zgoščenkah, s posnetki s septembrskega koncerta v Križankah.



Zasedba "vozi" blues rock s fluidnostjo in prožnostjo, ki kot reka energije poteka pod močnim in polnim zvokom, v katerem potem lahko v ospredje stopijo radostno distorzirane orglice in kitara hitrih prstov.



'V St. Louisu smo prvič igrali na Oktoberfestu, imeli osebnega šoferja (ameriškega domorodca) in 'roadieja' (žensko). Američani so posnemali bavarsko kulturo, naredili večtisočglavo veselico, kjer se pivo pretaka v potokih, pleše račke in polko ter posluša Avsenika, glavna oprava pa je narodna noša, in nas so povabili kot glavno skupino. Hahahaha!"

Oktoberfest in njihov osebni voznik. (Foto: Natalija Šepul)

''Ko smo v St. Louisu igrali v nekem lokalu nas je preden smo šli na oder zahakljal en tip, ki je bil rahlo okajen in trdil da je kapetan elitnega parnika in da naj pridemo naslednji dan zjutraj na turo po reki Mississippi. Vsi smo mislili da prodaja buče ampak smo kljub temu sprejeli izziv in šli pogledat. Zjutraj smo se odpravili do nabrižine, kjer nas je čakal v uniformi kapetana in nas peljal na nepozabno turo s seniorji.''



Prisluhnite pesmi Deep Cuts z novega dvojnega živega albuma!