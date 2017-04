AVDIO: Raiven 'sije' z novo pesmijo s prvenca Magenta

Za predstavitev prvenca Magenta si je Sara Briški Cirman, pevka in harfistka, bolj poznana kot Raiven, zamislila "pop-up" dogodek za medije in povabljence, ki so vstopnice dobili v nagradnih igrah in s spremljanjem njene Facebook strani. Skupaj s svojo kreativno ekipo si je dogodek zamislila kot vzporedni svet fikcije, s pomočjo različnih nastopajočih in vizualizacij pa želi obiskovalce popeljati na edinstveno dogodivščino.



Avtor glasbe pri skladbi Sijaj je Tadej Košir, za produkcijo in elektronsko podlago je tudi tokrat poskrbel Jernej Kržič, pri besedilu pa je Koširju pomagala Simona Jerala. Pesem sicer govori o subtilnem posamezniku, ki se spopada s krutim vsakdanom, zavetje pa išče v domišljijskem svetu. Je pripoved o generaciji, ki se težko spopada s sodobnim svetom, njegovo brutalnostjo in pomanjkanjem empatije.



Prisluhnite pesmi Sijaj!