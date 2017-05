AVDIO: Slovensko posvetilo Dylanu: Gospod s tamburinom

Pred nami je drugi singl z novega albuma Mateja Kranjca, Pot skoz kamnolom, ki je izšel v začetku prejšnjega meseca. Gre za radijsko različico prepesnitve Dylanove skladbe Mr. Tambourine Man. Radijska različica je krajša in obarvana z elementi sodobne popularne glasbe, ki jih je skladbi dodal Krešimir Tomec.





Matej Krajnc je nedavno izdal novi album Pot skoz kamnolom. Z njega predstavlja prepesnitev Dylanove klasike Mr. Tambourine Man. (Foto: Nika records)

"Pesem Gospod s tamburinom je Dylan objavil na prelomnem albumu Bringing It All Back Home leta 1965, prvem od treh albumov iz obdobja 1965-66, ki sodijo med njegova najbolj vplivna dela in štejejo za njegov avtorski in izvajalski vrhunec v šestdesetih. Pesem je uvedla stran B, t. i. "akustično" stran, istega leta, torej 1965, pa jo je na vrh ameriških lestvic ponesla skrajšana izvedba zasedbe The Byrds z značilnim zvončkljavim zvenom dvanajststrunske električne kitare Rickenbacker po vzoru Beatlov iz filma A Hard Day's Night. Dylan naj bi pesem napisal v prvi polovici leta 1964 hkrati s pesmimi za predhodni album Another Side Of Bob Dylan, gre pa za eno prvih in ključnih pesmi njegovega nadrealističnega obdobja, navdihnjenega med drugim z deli pesnika Arthurja Rimbauda. Poleg pesmi Mr. Tambourine Man je Dylan na istem albumu objavil še vrsto drugih vplivnih pesmi, med drugim It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding), It's All Over Now, Baby Blue, Maggie's Farm in Subterranean Homesick Blues. Pričujoči "radio edit" prepesnitve sledi okrajšavi zasedbe The Byrds, a poleg prve dodaja še drugo izvirno kitico," je o skladbi zapisal Krajnc, ki bo album v teh dneh predstavil v Mariboru (9. maja), Celju (17. maja) in v Novem mestu (8. junija).



