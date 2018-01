AVDIO: Četrti singel 'talenta' Žana z zasedbo Flora & Paris

Finalist šova Slovenija ima talent iz leta 2015, pevec Žan Libnik, z zasedbo Flora & Paris predstavlja že četrto pesem Brez tebe. (Foto: Izvajalec)

Priljubljena slovenska skupina, ki je pred leti pesmi osvežila z moškim vokalom, Žanom Libnikom, predstavlja novo skladbo Brez tebe. Avtorja nove romantične zgodbe sta Jana Sen, ki je napisala besedilo, ter Matej Fele, ki je ustvaril prepoznavne zvoke skupine, ki je le pred tremi leti predstavila debitantski album Jutranja rosa.

Za Žana, ki je v oddaji Slovenija ima talent leta 2015 prejel zlati gumb žirantke Ane Klašnja, in skupino je to že četrta pesem, pred tem so namreč posneli skladbe Ples, Moja boginja in Potujem sam.

Zasedbo, kot je znano, sestavljata tudi Jure in Mitja Tori, ki ustvarjata v zasavski skupini Orlek, za povrhu pa še Matej Fele in saksofonist Rudi Javornik. Jana je o pesmi povedala, da gre za romantično izpoved osebe, ki kljub vsakodnevnim obveznostim ohranja zaljubljeno dušo. "Lepo je biti zaljubljen, še lepše je, če se ti ljubezen vrača. Ni pomembno, od koga ... Le da občutimo ljubljenost, pa je dan že popoln," je o novi sladbi povedal vokalist Žan.

Prisluhnite pesmi Brez tebe!



