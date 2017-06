AVDIO: V poletje z novim singlom Po poljube

Glasbenica Ditka predstavlja svoj novi poletni singel z naslovom Po poljube. Tudi tokrat je uglasbila pesem Ferija Lainščka, aranžma pa je delo Gorazda Čepina. Skladba je prepolna poletnega razpoloženja, tematizira pa seveda ljubezen, kar je na repertoarju te uglašene avtorske ekipe že stalnica.

Mladosten glas, ki je našel pravi glasbeni izraz za liriko priljubljenega pesnika. To je opis glasbene pripovedi, s katero pevka, kitaristka in skladateljica Ditka ter pesnik Feri Lainšček navdušujeta poslušalce po Sloveniji. Ditka in Gorazd sta tako že večkrat uglasbila ljubezenske pesmi Ferija Lainščka in nastal je že celovit pesniško-glasbeni projekt s prepoznavno avtorsko govorico.

Ditkino sodelovanje s pesnikom Ferijem sicer sega v leto 2013, ko je na zgoščenki z naslovom Ne bodi kot drugi ob svojih avtorskih skladbah ter uglasbenih pesmih Toneta in Marka Pavčka zapela še nekaj njegovih.