AVDIO: Waters z novim albumom o sodobnem svetu in negotovih časih

Roger Waters bo 12. junija izdal četrti samostojni album, od maja naprej bo koncertiral po ZDA, prihodnje leto pa tudi po Aziji in Evropi. (Foto: Miro Majcen)

V Veliki Britaniji rojeni 73-letni Roger Waters, ki že dlje časa živi v ZDA, se namerava podati na severnoameriško turnejo, naslovljeno Us + Them. Začel jo bo konec maja letos, prihodnje leto pa jo bo nadaljeval v Aziji in Evropi.



Glasbenik, čigar lirika je bila v središču legendarnih albumov Pink Floydov, kot sta The Wall in Dark Side of the Moon, ne skriva svojih političnih stališč. Kot oster kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je lani navdušil občinstvo v Mexico Cityju z novo interpretacijo skladbe Pink Floydov Pigs (Three Different Ones) iz leta 1977, v kateri je Trumpa prikazal v različnih podobah, med drugim s pištolo pred Belo hišo in z dvignjeno roko v nacistični pozdrav.



Kasneje je njegov vzpon primerjal z vzponom Adolfa Hitlerja, na dan njegove inavguracije pa je na Facebooku zapisal, da se "odpor začne danes". Rocker je izrazil tudi pripravljenost, da bi ponovil izvedbo epskega albuma The Wall na ameriško-mehiški meji, kjer je Trump napovedal gradnjo zidu.



Is This The Life We Really Want? bo Watersov četrti samostojni album po letu 1984, ko je izdal prvega The Pros and Cons of Hitch Hiking, temu pa sta sledila še Radio K.A.O.S. (1987) in Amused to Death (1992). Producent je bil Nigel Godrich, ki je sodeloval z imeni, kot so Radiohead, Beck in U2.

Prisluhnite novi pesmi Smell The Roses!