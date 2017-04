AVDIO: Žan Serčič predstavlja nov singel Letim

Žan Serčič, vidnejši predstavnik mlajše generacije glasbenikov, ki uspešno soustvarja slovensko pop glasbeno sceno, se po enoletnem premoru vrača z novim singlom Letim. Z novimi ritmi napoveduje tudi izid debitantskega studijskega albuma s popolnoma novimi skladbami, ki bo izšel v letošnjem letu.

Tudi tokrat je sam napisal besedilo in ustvaril glasbo, pri produkciji pa mu je pomagal Peter Ošlaj, ki bo produciral prihajajoči album. "Letenje z neko osebo si predstavljam, kot stanje kjer se ne zavedaš v celoti realnega sveta okoli sebe, ker si v skupni liniji z njo, nad vsem ostalim," je ob premieri singla povedal glasbenik.

Glasbenik, ki se lahko pohvali s številnimi uspešnicami (To poletje, Zate, Silvestrski poljub), ter nastopu na Melodijah morja in sonca in Emi, je že ob izidu zadnjega singla Čakam napovedal preobrat v ustvarjanju.

Žan Serčič je pri ustvarjanju novih pesmi črpal znanje in kritike enega najbolj uspešnih glasbenikov Jana Plestenjaka. (Foto: Menart Records)

Kakšne glasbene zgodbe je Žan pripravil za svoj prvi album, bomo kmalu slišali. Pri ustvarjanju novih pesmi je črpal znanje in kritike enega najbolj uspešnih glasbenikov Jana Plestenjaka in sodeloval z odličnim basistom Anžetom Langusom, ki je posnel base za dve njegovi novi skladbi.

"Jana kot avtorja in izvajalca izredno spoštujem in še danes se mi zdi, da sanjam ... Kot mlad glasbenik si štejem v veliko čast, da sem od njega lahko prejel zdrave kritike in smernice, da je si je vzel čas za poslušanje mojih pesmi, ter mi je pomagal dokončati besedila oziroma jih preoblikovati kjer je bilo to potrebno. Nikdar prej nisem na glasbo gledal tako, kot mi jo je predstavil on. Neverjetna in nepozabna izkušnja," je o podpori tako uveljavljenega glasbenika še povedal Žan.