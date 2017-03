AVDIO: Zvezde Demolition Group ostajajo na strani šibkejših

"Tudi z nastopom postmoderne družbe in v postfaktičnem svetu ostaja Demolition Group na strani šibkejših, manjšin in drugačnih. Romantično? Morda, pa nikoli za rokenrol. Naivno? Morda, predvsem pa jasno in glasno," pravijo Demolition Group.

Za skupino je težko leto, saj se je zaradi nesoglasij glede nadaljnjega delovanja razšla z ustanovnim članom, saksofonistom Jožetom Pegamom in kitaristom Matijo Lapuhom.

Kljub mnogim dilemam je skupina ohranila ustvarjani naboj in se v letu 2016 posvetila pripravi novega materiala. Začeli so delati na novem albumu, ki ga nameravajo izdati letos pozno jeseni.

Pridružila sta se jim saksofonist Aleš Suša in kitarist Petar Stojanović, skupaj z bratoma Tomijem in Ivanom Greglom na basu in bobnih, testopiscem in pevcem Goranom Šalamonom in Matjažem Pegamom, ki skrbi za zvok, produkcijo in vse ostalo, pa predstavljajo aktualno zasedbo Demolition Group.

Prisluhnite njihovemu najnovejšemu singlu Zvezde.