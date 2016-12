Bjork okrcala seksistične medije

Bjork ni navdušena nad seksizmom, ki ga po njegovem izvajajo glasbeni mediji ... (Foto: AP)

Ekscentrična pevka Bjork je v odprtem pismu, ki ga je obelodanila na Facebooku zapisala, da "se večino svoje kariere ni vznemirjala zaradi seksizma", zdaj pa bi rada povedala nekaj stvari.



Povedala je, da je bila razočarana z oceno njenega vrtenja plošč na festivalu Day for Night v Houstonu v Teksasu pretekli vikend, kjer je obiskovalcem ponudila svojo digitalno-virtualno izkušnjo, sama pa poskrbela za DJ program.



Namesto klasičnih koncertov se je odločila za virtualno koncertno turnejo, ki jo izvaja v imenu njenega lanskega albuma Vulnicura. Sama namreč trdi, da njeni moški kolegi, ki počnejo podobne reči, recimo Aphex Twin, Arca in elektronski duo Matmos, ni naletel na tako slabe kritike kot ona. Dejala je, da razume, da še ni prav dolgo DJ-jka, hkrati pa se zahvaljuje oboževalcem, ki jo vseeno lepo sprejmejo. "A mediji bi lahko dojeli, da tokrat pač ne pojem in da se ne skrivam za aparaturami, delam enako kot moji moški kolegi, po moje je to seksizem," se je pridušala.





... ki so skritizirali njen "DJ set", ki ga namesto koncertov ponuja ob svoji virtualno-digitalni izkušnji v imenu lanskega albuma Vulnicura. (Foto: AP)

V zaključku je še pozvala vse ženske izvajalke, naj eksperimentirajo s pisanjem pesmi. "Če si ne razparamo svojih prsi in krvavimo o moških in otrocih v naših življenjih, potem varamo naše občinstvo. Naredimo leto 2017 čas, ko bomo izvedle to spremembo. Pravica do raznolikosti za vsa dekleta povsod!!!" je svoje pisanje zaključila glasbenica.