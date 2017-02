Bo sinu Fredija Milerja z novo pesmijo uspelo v tujini?

Filip (Foto: Arhiv izvajalca)

Didžej in producent Sandi Miler, ki ustavrja pod umetniškim imenom Artes, predstavlja novo pesem Sleep without you, pri kateri je sodeloval s Filipom. Sandi je prispeval glasbo, besedilo je napisal Tilen Majerič, za vokal pa je poskrbel Filip, ki je bil med odraščanjem razpet med Italijo in Ameriko.



''Pesem govori o moškem, ki hrepeni po ljubezni ženske, ki ga je zapustila. Ker ga je zlomila in ga pustila v dvomih, da se bo vrnila, jo prosi, da se vrne. Ker čas hitro beži si on želi, da bi se čim prej vrnila, ker brez nje noče spati,'' je o pesmi povedal Fredijev sin, ki pa se s Filipom osebno sploh ne poznata.

''Prijatelj mi je lani povedal za agencijo iz Kalifornije, ki ponuja nekaj odličnih pevcev. Poslal sem povpraševanje, kakšen finančni zalogaj bi bil in v kolikšnem času bi lahko posneli vokale ter mi jih tudi poslali. Odgovor sem dobil hitro, ponudba je bila dobra, zato sem jo tudi sprejel in že lani izdal pesem I remember. Letos sem spet sodeloval z isto agencijo, kjer so mi priporočali peveca Filipa. V enem tednu sem dobil posnetek vokala in tako je nastala pesem Sleep without you. Čeprav osebno nisem bil v kontaktu s pevcem, sem bil zelo zadovoljen s posnetkom. O snemanju videospota nisem razmišljal, saj je finančno kar velik zalogaj, ampak v prihodnosti imam namen posneti videospot za drugo pesem, ampak bo treba še malo privarčevati, saj želim izvesti nekaj novega, nekaj kar v Sloveniji še ni bilo posneto. Ker v Sloveniji s komercialno glasbo ni prihodnosti, sem začel z angleškimi besedili. Želim, da se bo moja pot nekoč nadaljevala v tujini,'' je za 24ur.com dejal Sandi.

Sandi Miler (Foto: Arhiv izvajalca)

Sandi je svojo glasbeno pot začel pri 15. letih v diskoteki na Koroškem, z glasbo pa se ukvarja že devet let. Za didžejstvo ga je navdušil starejši brat Denis, ki se je nekoč tudi sam ukvarjal s tem. Sandi ga je že kot otrok opazoval in se hkrati učil, kako delati z mešalno mizo. ''Pri 15. letih sem opazil na spletu oglas: ''Iščemo didžeja za nočni klub Rožmarin'' in sem se javil, nato pa so me povabili, da se preizkusim. Nastop v diskoteki je bil zelo pozitiven, ampak imel sem problem, kaj bodo rekli starši. Seveda mi mama ni pustila, ampak s časom je tudi popustila … Še danes se spominjam, da mi je dejala: '' Da si ob 2.00 doma.'' V diskoteki je bila seveda velika žurka, ki je trajala vse do 4.00 zjutraj. Ker sem zamudil, pa moja mama ni bila najbolje vesela,'' se svojih začetkov spominja Sandi.

In kako na njegovo kariero gleda njegov oče Fredi Miler? ''Oče mi je pri nastajanju pesmi veliko pomagal in me je tudi naučil veliko stvari, ki mi bodo vedno prišle prav v življenju. Oče me podpira in mi želi veliko sreče pri mojem delo, kakor tudi jaz njemu. V začetku meseca sva postavila studio, v katerega sva vložila veliko, saj želiva v prihodnje snemati še bolj kvalitetno.''