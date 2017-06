Bob Geldof: Tudi Bono ne misli, da je naloga U2, da spremeni svet

Sir Bob Geldof je človek v veliko začetnico, ki je življenju izkusil in naredil marsikaj, da je ta svet boljši in lepši. (Foto: Miro Majcen)

"Ko sem bil otrok, stvari niso bile rožnate. Mama mi je umrla, ko sem imel sedem let, oče pa je prodajal brisače po irskem podeželju. Dobiš občutek, da si sredi dreka. A tega nočeš sam zase. Potem pride zvok, ki ti ponudi možnost, to je bil rokenrol, zvok frustracije, kar so nam dali blues glasbeniki in možnost sprememb. Optimizem, seksualnost, mladost. Kot otrok to vsrkaš, ni pomembno ali je to Dylan, ali Mick ali Keith. In to sem dobil, jezik drugih univerzumov in edina možna služba, ki sem si jo lahko predstavljal, je bila, da sem pop pevec. Kot umetnik si zavezan samo k temu, da delaš dobro umetnost in da ne delaš slabe umetnosti. Kar pa počneš kot posameznik, pa je druga stvar," nam je na novinarski konferenci razložil Sir Bob Geldof, človek, ki ga je z redom "človeka miru" odlikovala britanska kraljica Elizabeta II. in bo 5. oktobra dopolnil 66 let.

Geldof bo 28. junija koncertiral na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, v okviru Festivala Lent. (Foto: Miro Majcen)

Človek, ki je svetu dal več kot večina, človek, ki se je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja trudil nahraniti lačna usta v Afriki. Človek, ki meni, da so spremembe potrebne in da je na mladih, da se obrnejo na svoje demokratično izvoljenje predstavnike in od njih zahtevajo spremembe. "To je njihova preklemana služba!" nam je v navalu čustev razložil. Geldof zares ni človek, ki bi bil kakor koli obremenjen ali z dlako na jeziku. Razložil nam je o tem, kako misli, da je spremenil svet, kako tudi številni drugi rockerji niso mislili, da bodo spremenili svet, a so ga, kako Band Aid deluje še danes in kako dejansko v celi zgodbi praktično ni bilo napak, čeprav so padale tudi žrtve, povedal pa je tudi, kam je šel ves zbrani denar.

Razložil nam je še svoje poglede na brexit, na terorizem in kako gleda na teroriste, kako posamezniki lahko spreminjajo svet in kako bodo migrantje vedno iskali boljše življenje, kot ga je tudi sam kot Irec poiskal v Veliki Britaniji in to primerjal s situacijo v Sloveniji, ko Štajerci in Korošci na veliko hodijo na delo v Avstrijo. Za konec pa nam je še razložil, kaj mu pomeni največ v življenju.

Podpisovanje starih vinilov, čeprav sam zatrjuje, da ni ravno "vinilni frik". (Foto: Miro Majcen)

V posnetku prisluhnite, kaj nam je v obširnemu intervjuju Geldof še povedal, ne zamudite pa tudi njegovega nastopa z bendom, ko bo 28. junija ob 20.30 nastopil na Festivalu Lent v Mariboru!