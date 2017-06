Bobnar Metallice Lars Ulrich postal vitez

Lars Ulrich je postal vitez, saj ga je danski princ Frederik odlikoval s priznanjem reda danske zastave. (Foto: Miro Majcen)

Larsa Ulricha, bobnarja slovite Metallice, je danski princ Frederik odlikoval s priznanjem red danske zastave. Zanj je izvedel že 26. maja, a je njegovo viteštvo postalo uradno šele ob torkovi podelitvi, sicer pa so red ustanovili že leta 1671.

Metallica sodi med največje metal-rock zasedbe vseh časov. Leta 1981 sta jo ustanovila Ulrich in kitarist ter pevec James Hetfield. Zasedba je v svoji dolgi karieri nanizala številne uspešnice, med njimi Master of Puppets, Fade to Black, One, Seek & Destroy, Unforgiven, Nothing Else Matters in Enter Sandman.

Deseti studijski album Hardwired... to Self-Destruct, so izdali novembra lani.