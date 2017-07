Bodo Red Hot Chili Peppers prenehali s turnejami?

Bobnar Chad Smith je namignil, da Red Hot Chili Peppers postajajo prestari za dolge turneje. (Foto: Miro Majcen)

Bobnar Chad Smith se je zasedbi Red Hot Chili Peppers pridružil leta 1988, v oddaji Eddieja Trunka na radijski postaji Sirius XM pa je namignil, da leta niso več na njihovi strani, saj je tako sam kot tudi njegovi kolegi, pevec Anthony Kiedis in basist Flea, že sredi petdesetih.

"Vozili smo se v kombiju in je Flea vprašal, koliko časa bomo še lahko ... kako bi to končali? Ne vem, sem mu odvrnil. Rad snemam plošče, še vedno uživam v tem, a glede turnej ... Ne vem, če lahko nadaljujemo. Trije smo stari 54 let, Anthony, Flea in jaz. Josh (Klinghoffer, kitarist) je 38 ali 39, je še mladenič. A ne vem, če lahko nadaljujemo z dolgimi turnejami po leto ali leto in pol, kot ponavadi trajajo. To je dobro vprašanje. Vsi imamo družine in različne stvari, prioritete se malce spreminjajo. Včasih kaj zate dobro deluje, kar ni nujno, da bi vžgalo pri katerem drugem bendu. A smo zelo hvaležni, da ljudje pridejo in nas slišijo igrati, radi nastopamo. A ne vem, kako bo to izgledalo v prihodnosti," je razložil Smith.

Red Hot Chili Peppers so lani izdali enajsti studijski album The Getaway, mi pa smo ji v živo nazadnje v živo ujeli novembra lani na Dunaju. (Foto: Miro Majcen)

Red Hot Chili Peppers so nedavno spet zaigrali z originalnim bobnarjem Jackom Ironsom na koncertu v Grand Rapidsu, v Michiganu. Tam so imeli koncert v spomin preminulemu kitaristu in prijatelju Hillelu Slovaku, ki je leta 1988 umrl zaradi prevelikega odmerka heroina.