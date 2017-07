Brian May o zgodovini Queenov v 3D fotoknjigi

Kitarist skupine Queen Brian May (Foto: Miro Majcen)

Kitarist skupine Queen Brian May je o zapuščini zasedbe spregovoril v času, ko je skupina s frontmanom Adamom Lambertom na svetovni turneji, trenutno v ZDA, od 1. novembra dalje pa bo nastopala v Evropi. Fotoknjiga Queen in 3-D, ki bo prikazala zgodovino zasedbe, bo vsebovala več kot 360 fotografij, večino jih je kitarist posnel s 3D kamero.

Za izdelavo fotografij za knjigo, ki prikazuje posnetke iz vseh obdobij zasedbe, od zgodnjih 70. let do danes, od Freddieja Mercuryja do Adama Lamberta, je porabil tri leta. Večino fotografij ni bilo še nikoli na ogled, veliko jih tudi še ni bilo razvitih, dokler se May ni lotil projekta, poroča revija Rolling Stone.

"Celoten proces pisanja te nove vrste knjige je bil skoraj nezaveden," je povedal May. "Ko sem pregledoval 3D fotografije, so se sprožili spomini in na plano so prišle zgodbe. 3D element je tisti, ki je sugestiven. Menim, da bo vsaka slika povlekla bralca globlje, kot mene, in jih povabila, da se potopijo v prizor, v doslej nevidni trenutek Queenov," je dejal May.

Knjigi s fotografijami tako z odra kot iz zaodrja, pa tudi s posnetki iz studia bodo dodana 3D očala v obliki sove, ki jih je patentiral May. Rock zvezdnik z doktoratom iz astrofizike bo v sredo, 19. julija, dopolnil 70 let. Rojstni dan bo v okviru aktualne svetovne turneje proslavil med nastopoma v Torontu in Detroitu.