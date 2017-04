Britanski DJ bo nastopil na Mount Everestu

Priznani britanski DJ Paul Oakenfold bo za nastopom v Himalaji opozoril na posledice globalnega segrevanja in zbiral sredstva za dobrodelne organizacije. (Foto: AP)

"Sedaj opravljamo test zvoka. Zelo se veselimo jutrišnjega nastopa. Vsi tukaj so resnično navdušeni," je v ponedeljek povedal prek telefona iz baznega tabora sporočil britanski DJ Paul Oakenfold.



Trikratni nominiranec za grammyja, ki je v 30-letni karieri sodeloval z glasbeniki, kot sta Madonna in U2, ni imel izkušenj s trekingom, preden se je podal na desetdnevno pot na najvišjo goro sveta. Je pa pred odhodom v Nepal, kjer se ravno začenja gorniška sezona, štiri mesece treniral ob siceršnjem razporedu večernih nastopov. Avdio opremo, potrebno za nastop, je v bazni tabor dostavil s pomočjo jakov in nosačev.



"Ne bom se pretvarjal, da je enostavno priti sem ... ampak bil je čudovit treking. Pogled, ki ga gledam, je zelo navdihujoč," je še dodal 53-letni Oakenfold.



Najvišji vrh sveta bo drugačna izkušnja za Oakenfoldov nastop, ki običajno privabi na tisoče poslušalcev. "Občinstvo bo verjetno pretežno sedelo. Zrak je tukaj tako redek, da hitro zmanjka sape," je povedal nepalski didžej Ranzen Jha, ki spremlja Oakenfolda. Nastop bo prvi iz niza SoundTrek, s katerim želijo opozoriti na posledice globalnega segrevanja in zbirati sredstva za dobrodelne organizacije.



Oakenfold zbira tudi sredstva za preživele v uničujočem potresu v Nepalu iz leta 2015, zaradi katerega je umrlo skoraj 9000 ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov; mnogi od njih še vedno bivajo v začasnih bivališčih. "Želim podpreti obnovo in opozoriti na okolje ... Rad bi prispeval svoj delež," je dejal Oakenfold.



Vendar pa niso vsi navdušeni. Nekateri se namreč pritožujejo, da bo priznani didžej zmotil mir in tišino v Himalaji.