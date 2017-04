Celo Evropo osvojil s kritiko

A post shared by Francesco Gabbani (@francescogabbani) on Feb 12, 2017 at 9:16am PST

Francesco Gabbani (Foto: AP)

Prišel, videl, zmagal. To je očitno moto 34-letnega italijanskega kantavtorja Francesca Gabbanija, ki se ne podreja smernicam modernega popa, ampak v svoja besedila pogosto vpleta kritiko družbe in zgodovine. Že lani je v kategoriji neuveljavljenih izvajalcev s pesmijo Amen zmagal na festivalu Sanremo, letos pa je zmago suvereno osvojil še na velikem odru omenjenega festivala.



Pesem Occidentali's Karma, ki kritizira sodobno družbo in njene navade, mu ni prinesla le prestižnega naslova zmagovalca Sanrema, temveč tudi vstopnico za Kijev in nastop na velikem odru Evrovizije, kjer mu stavnice že od februarja napovedujejo zmago. Pred dnevi je Gabbani s svojo tekmovalno pesmijo Occidentali's Karma celo postal prvi izvajalec v zgodovini Evrovizije, ki mu je uspelo preseči 100 milijonov ogledov na YouTubu.

Vedno nasmejani in šaljivi Italijan pa kljub temu ne počiva na lovorikah, temveč je tik pred odhodom v Kijev minuli petek izdal še svoj nov album, ki ga je naslovil Magellano (po pomorščaku Ferdinandu Magellanu), hkrati pa z njim napovedal novi singel Tra le granite e le granate.