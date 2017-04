Challe Salle kot seksi vrtnar

''Lagano je pozitivna pesem, ki temelji na resničnih dogodkih in izhaja iz vsakdanjega življenja. Govori o moji zaljubljenosti v dekle, ki me niti ne opazi. Medtem ko njo razvaja bogat fant, sem jaz na drugi strani preprost fant, ki bi zanjo naredil vse, da jo osvojim. V videospotu smo tako prikazali različna dela, ki jih brez sramu opravljam - smetar, vrtnar, čistilec in natakar. Cel dan delam, borim se za preživetje, ob tem pa na različnih mestih srečujem njo, ki me je čisto obnorela. V ljubezni in življenju se da vse doseči, če si nekaj res želiš in se trudiš, ne glede na to v kakšni situaciji si. Sporočilo pesmi in videospota naj vsak vzame tako, kot si želi,'' je o novi pesmi povedal Challe.

Challe Salle (Foto: Klemen Maček)

Za glasbeno produkcijo je poskrbel priznani slovenski producent Damjan Jovič (Blubird), ki v videospotu tudi nastopa. Z glasbenikom sta zelo dobra prijatelja, uspešno sodelujeta že več kot pet let in kot kaže, sta tudi tokrat našla recept za novo uspešnico, saj so pesem odlično sprejeli Challetovi oboževalci in poslušalci.

''Po kratkem glasbenem premoru se vračam na glasbeno sceno z novim in svežim stilom. Vedno sem bil to kar sem in ne glede na vse, sta glasba in kreativnost velik del mojega življenja. Trudim se biti originalen ter poslušalcem vedno ponuditi kvalitetni izdelek. Začutil sem, da je pravi čas za nekaj novega in da Slovenija potrebuje svoj reggaeton. Že nekaj časa me navdušuje glasbena kultura Latinske Amerike in ta žanr. Ima nek svoj specifičen stil in ritem, ob tem pa vsebuje tudi kombinacijo rapanja in petja, ki gre hitro v uho. Pri reggaetonu mi je všeč, ker moraš biti vsestranski kot avtor in izvajalec, kar je zame, ki pišem besedila in sestavljam melodije, pojem in rapam velik izziv,'' je še dodal Challe.



Za video produkcijo je poskrbela ekipa SquareMe. Režiser Luka Štigl in direktor fotografije Sebastjan Oblak sta poskrbela, da je scenarij, ki ga je pripravil Challe Salle izpadel tako, kot si je glasbenik zamislil. ''Fantje so me navdušili s svojim delom, pristopom in energijo, zato je bilo na snemanju poleg dela seveda tudi veliko smeha in zabave.''

Challe Salle se tokrat predstavlja v drugačni luči. (Foto: Klemen Maček)

V videospotu je glavno žensko vlogo odigrala privlačna hrvaška manekenka Yvonne Srdoč, ki se v prostem času ukvarja tudi s petjem. Poleg nje pa se pojavi tudi nekdanji maneken in fitnes trener Igor Mikić. V spotu se pojavi še eno dekle, in sicer Challetova mlajša sestra Maja. Za snemanje so potrebovali dva dneva, nekaj prizorov so posneli v Ljubljani, nekaj pa tudi na Vrhniki, od koder Challe prihaja.

''Vsem se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem za pomoč. Odzivi gledalcev so izjemni, poslušalci so me zasuli s sporočili in pozitivnimi komentarji. To mi zelo veliko pomeni, saj daje celoten smisel mojemu ustvarjanju. Ponosen sem na svoj izdelek, in vesel, da znamo v Sloveniji sprejeti nov stil in ceniti dobro glasbo in trud,'' je za konec še povedal Challe Salle.