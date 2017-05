Čudežna ženska

Bori se ob ljudeh, ki skušajo končati vojno vseh vojn, odkrije svoje sposobnosti… in svoje pravo poslanstvo.

Igrajo še Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Ewen Bremner, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Saïd Taghmaoui in Eugene Brave Rock. Po scenariju Allana Heinberga, ki je nastal na podlagi zgodbe izpod peresa Zacka Snyderja in Heinberga, je režirala Patty Jenkins, producirali so Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder in Richard Suckle. Izza kamer so sodelovali še direktor fotografije Matthew Jensen, za oskarja nominirana scenografinja Aline Bonetto, z oskarjem nagrajena montažer Martin Walsh in kostumografinja Lindy Hemming. Glasbo je zložil Rupert Gregson-William.

OPISI LIKOV

ĆUDEŽNA ŽENSKA/DIANA je ena najmogočnejših junakov z nadnaravnimi močmi; Amazonka se lahko pohvali z neverjetno močjo, prefinjenostjo in modrostjo, in v boju je neprekosljiva.

Hipolita je kraljica Amazonk in Dianina mati. Plemenita voditeljica upa, da bo hčer naučila, da je njen um njeno najzmogljivejše orožje.

AntiopA je najveličastnejša bojevnica med Amazonkami in kot general uri celotno vojsko. Sestra kraljice Hipolite in Dianina teta svojo zagnano in nadarjeno nečakinjo skrivaj uri tudi za vojskovanje.

Steve Trevor se med prvo svetovno vojno podaja na nevarne tajne operacije. Ko njegovo letalo strmoglavi, ga zajame princesa Diana, in prav on ji pomaga, da se znajde v svetu ljudi, in se bojuje ob njeni strani.

MenalipA je sestra kraljice Hipolite in poveljnice Antiope. Izurjena amazonska bojevnica z lasom izsili resnico o prihodu Steva Trevorja in o vojni, ki besni zunaj.

ŠEF slovi po tem, da uspešno pretihotapi marsikaj – in marsikoga – izza sovražnikovih položajev. Diani in Stevu pomaga v boju.

Sameer je vešč jezikoslovec, očarljivec in igralec, čeprav bi ga mnogi opisali kar kot sleparja. S Šefom in Charliejem se pridruži Stevu in Diani.

Charlie je, čeprav trpi zaradi vojne psihoze, odličen najeti ostrostrelec. Pridruži se Diani in Stevu.

Etta Candy je Stevova predana in nepogrešljiva tajnica in zelo napredna ženska. Dela na Vojnem ministrstvu.

General Ludendorff je poblazneli vodja nemške vojske, ki bo storil vse, da se vojna ne konča. Nadzoruje tudi tajno vojaško tovarno, kjer dr. Isabel Maru razvija skrivnostno smrtonosno kemično orožje.

Dr. Isabel Maru je »ljubkovalno« znana tudi kor dr. Strup; kontroverzna kemičarka pod okriljem generala Ludendorffa z največjim užitkom razvija kemično orožje.

ČUDEŽNA ŽENSKA V ŠTEVILKAH

Gre za prvi celovečerec, v katerem ima Čudežna ženska glavno vlogo, čeprav junakinja beleži že 75-letno zgodovino. Je tudi prvi celovečerec, ki se vrti okoli katere koli junakinje z nadnaravnimi močmi.

verziji znamenitega kostuma Čudežne ženske; Michael Wilkinson je izvirnega oblikoval za film Batman v Superman: Dawn of Justice, za ta film pa ga je še izpilila z oskarjem nagrajena kostumografinja Lindy Hemming.

3 ikone iz popularne kulture, ki jih je igral Chris Pine: kapitan James T. Kirk v Star Trek, Jack Ryan v Jack Ryan: Shadow Recruit in zdaj še kapitan Steve Trevor v Čudežni ženske.

5 igralk je bilo v igri za Čudežno žensko v filmu Batman v Superman, a je le Gadotova imela vse, kar lik pooseblja.

6 je starost, pri kateri je producent Richard Suckle prvič gledal Čudežno žensko – v podobi Lynde Carter v istoimenski seriji iz sedemdesetih.

7 poklicnih športnikov in strokovnjakov za fitnes je zasedlo vloge amazonskih bojevnic: ameriška boksarska prvakinja Ann Wolfe, kanadska medalistka v wushuju Samantha Jo, britanska peterobojka Jenny Pacey, švedska tekmovalka v tajskem boksu Madeleine Vall, britanska strokovnjakinja za fitnes Zoe Shelley in ameriška prvakinja v crossfitu Brooke Ence.

8 je starost, pri kateri spoznamo Diano (igra jo novinka Lilly Aspel).

9 mesecev je Gadotova urila z zasebnim trenerjem Rudom Vrbo in kaskaderskim koordinatorjev Damonom Carom.

10 milijonov bralcev je leta 1944 hlastno požiralo stripe o Čudežni ženski: Wonder Woman, Sensation, Comic Cavalcade in All Star Comic.

O IGRALCIH

GAL GADOT (Diana/Čudežna ženska) smo nazadnje videli v celovečercih Triple Nine, Criminal in Keeping Up with the Joneses. Na ameriških velikih platnih je debitirala v Fast & Furious in nato igrala v Fast Five, Fast & Furious 6 in Furious 7, v Knight and Day ob Tomu Cruiseu, Date Night ob Marku Wahlbergu in v Batman v Superman: Dawn of Justice. Kostum Čudežne ženske bo spet oblekla v prihajajočem Justice League.

Sicer se ponaša z naslovom miss Izraela za tekmovanje za miss Universe, v rodnem Izraelu pa je igrala v seriji Bubot.

CHRIS PINE (Steve Trevor) je nazadnje igral ob Jeffu Bridgesu v Hell or High Water in nedavno zaključil snemanje A Wrinkle in Time po istoimenskem romanu v režiji Ave DuVernay, videli pa ga bomo tudi v novi sezoni serije Angie Tribeca.

Poznamo ga iz filmov, kot so Star Trek Beyond, Star Trek Into Darkness in Star Trek, pa The Finest Hours, Wet Hot American Summer, Z for Zachariah, Horrible Bosses 2, Into the Woods, Jack Ryan: Shadow Recruit, Rise of the Guardians, People Like Us, This Means War, Unstoppable, Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey, Smokin’ Aces, Blind Dating, Just My Luck, The Princess Diaries 2: Royal Engagement…

ROBIN WRIGHT (Antiope) ob Kevinu Spaceyju igra v razvpiti nadaljevanki House of Cards; z vlogo se je potegovala za več prestižnih nagrad, med njimi za zlate globuse (enega je dobila), nagrado Ceha filmskih igralcev in za tri emmyje, in je nekaj epizod v štiri sezonah tudi režirala.

Za nagrado Ceha filmskih igralcev se je potegovala z vlogami v Forrestu Gumpu (še nominacija za zlasti globus), She's So Lovely in v miniseriji Empire Falls.

Videli smo jo v celovečercih The Conspirator, The Private Lives of Pippa Lee, A Christmas Carol, Nine Lives, Virgin (tudi izvršna producentka), Everest, A Most Wanted Man, The Congress, The Girl with the Dragon Tattoo, Moneyball, The Princess Bride, What Just Happened, Houndog (tudi izvršna producentka), State of Play, Breaking and Entering, Beowulf, The Singing Detective, White Oleander, The Pledge, Unbreakable, Moll Flanders…

Dejavna je tudi na dobrodelnem področju in se zavzema za mir v Kongu.

CONNIE NEILSEN (Hipolita) je ravnokar zaključila snemanje celovečerca Catcher Was a Spy s Tomom Wilkinsonom, nazadnje pa smo jo videli v Ali and Nino, Stratton, Le Confessioni, The Lion Woman, Music, War & Love, The Runner, Three Days to Kill, Nymphomaniac in Return to Zero. Igrala je tudi v The Hunted, Basic, One Hour Photo, Mission to Mars, The Devils Advocate, Gladiator, Demon Lover Olivierja Assayasa, Brothers Suzanne Bier, The Ice Harvest, Lost in Africa, A Shine of Rainbows, Battle in Seattle, The Situation, Return to Sender, Rushmore in Permanent Midnight.

Na TV je igrala v serijah Boss, The Following, The Good Wife in Law and Order: SVU.

O USTVARJALCIH

PATTY JENKINS (režija) je svoj nagrajeni prvenec Monster spisala in režirala na podlagi življenjske zgodbe množične morilke Aileen Wuornos; režirala je tudi pilotsko in sklepno epizodo nadaljevanke The Killing (nominacija za emmyja ta režijo).

Kariero je začela kot slikarka, nato je nadaljevala kot pomočnica kamermana. Režirala je več oglasov in epizod serij, med njimi Arrested Development in Entourage. Za serijo kratkih filmov Five se je skupaj z ostalimi režiserkami potegovala za nagrado Ceha ameriških režiserjev.

ZACK SNYDER (zgodba/producent) trenutno producira in je nazadnje režiral Batman v Superman: Dawn of Justice in Man of Steel, izvršno je produciral Suicide Squad kot tudi prihajajoča Aquaman in The Flash.

Produciral in sospisal je 300: Rise of an Empire, spisal in režiral 300 in režiral Sucker Punch, Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole, Dawn of the Dead in Watchmen.

Prek svojega podjetja Cruel & Unusual produciral The Last Photograph in Army of the Dead.

ALLAN HEINBERG (zgodba/scenarij) je produciral in za pisal za serije, kot so Party of Five, Sex and the City, Gilmore Girls, The O.C. Grey's Anatomy, Looking in Scandal ter je nedavno ustvaril serijo The Catch z Mireille Enos in Petrom Krausom.

Za založno Marvel Comics je soustvaril in spisal Young Avengers in Avengers: The Children's Crusade, za založbo DC Comics pa JLA: Crisis of Conscience in novo inačico Wonder Woman.

JASON FUCHS (zgodba) je scenarij za svoj prvi celovečerec prispeval pri mednarodno najdonosnejšem risanem filmu – Ice Age: Continental Drift. Spisal je film Pan, ki ga je režiral Joe Wright.

Trenutno piše nadnaravno srhljivko Break My Heart 1.000 Times, v katerem bosta igrala Bella Thorne in Dermot Mulroney, sicer pa je Newyorčan kariero začel pri sedmih letih kot igralec in igral v priljubljenih uspešnicah, kot sta Flipper in Mafia! Igral je tudi v Holy Rollers in nedavno v Chazellovem za oskarja in zlati globus nominiranem La La Land.

Na TV je gostoval v vrsti serij in si prislužil nagrado za mlade umetnike z vlogo v seriji Law & Order: SVU.

Nastopal je tudi na gledaliških odrih.

