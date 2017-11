Čustvena Helena z novo pesmijo trka na srca oboževalcev

Helena Blagne se vrača s čustveno pesmijo Ti boš vedno prvi. (Foto: Raay Music)

"To je skladba, na katero sem počakala za vrnitev na mojo glasbeno pot. Kadarkoli jo poslušam, kadarkoli gledam videospot, se mi orosijo oči in na dan privrejo prvinska materinska čustva. To sem jaz," je o pesmi, ki jo je zanjo napisal Drago Mislej - Mef, uglasbil pa glasbeni producent Raay, za oddajo POP IN povedala Helena Blagne.

Izseku iz skladbe Ti boš vedno prvi lahko prisluhnete v videu, več o nastajanju pa je Helena Blagne izdala ekipi POP IN. Vabljeni k ogledu oddaje! Ob 20. uri pa boste lahko pesmi v celoti premierno prisluhnili na 24ur.com.

Skladba govori o odhajanju in vračanju, o varnem pristanu, ki ga ljubljeni osebi nudimo, ne glede na vse, in v katerega se lahko vedno vrne, tam pa bo jo bo čakala toplina prave ljubezni. Čustvena interpretacija Heleninega izjemnega vokala, ko prepeva: "Naj bo dan, naj bo noč, vedno bova tu midva. Še ko mene več ne bo, ko postala bom nebo, ti boš vedno prvi," bo poslušalcem nedvomno potrkala na srce.

"V skladbi Ti boš vedno prvi je po dolgem času čutiti interpretacijo, ki prihaja iz moje značilne čutnosti. Skladba je nedvomno ena lepših v moji karieri, prepričana sem, da se bo močno usidrala v srca slovenskih poslušalcev," je ob izidu zadovoljna Blagnetova.

"Skladba je nedvomno ena lepših v moji karieri, prepričana sem, da se bo močno usidrala v srca slovenskih poslušalcev," je prepričana Helena. (Foto: Raay Music)

Besedilo je prva dama slovenske glasbe zaupala legendarnemu avtorju Dragu Misleju - Mefu, za katerega pravi, da je napisal pesem, ki ji je pisana na kožo.

Mef je s Heleno Blagne sodeloval prvič in je nad čustveno interpretacijo besedila, v katerem se najde vsak, navdušen. "Helena je tako dobro in prepričljivo odpela Ti boš vedno prvi, da se celo meni, ki sem to napisal, zdi, da to pripoveduje prav meni," je ganjen Mef.

Pod glasbo pa se je podpisal eden najbolj produktivnih slovenskih avtorjev, Raay, ki je na sodelovanje s Heleno izjemno ponosen. "Sodelovati s Heleno ob njenem come-backu je bilo velik izziv predvsem zato, ker sem želel kot producent in avtor v Heleni poiskati tisti del njenega pevskega in glasbenega ustvarjanja, ki je navduševal in katapultiral Heleno kot glasbeno izvajalko v zgodovino in na vrh. Mislim, da nam je uspelo ... To, da pa je pesem, ki govori o brezpogojni ljubezni, s katero se lahko tudi sam, kot starš, poistovetim, pa je še jagoda na smetani. Ti boš vedno prvi, je ena tistih balad v mojem ustvarjanju, na katero sem izjemno ponosen," je dejal Raay.

Za posebno čutnost so poskrbeli tudi z ambientom, videospot za pesem so namreč posneli na čudoviti lokaciji, v Arboretumu Volčji Potok. Skladba napoveduje težko pričakovani album, ki bo izšel prihodnje leto in bo obeležil 30. obletnico Helenine pevske kariere. Nazadnje je pevka oboževalce pred skoraj 10 leti razveselila z albumom Reci mi (2008).