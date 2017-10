Dan D in Mi2: Bližje smo si, kot smo si predstavljali!

"Mi smo k temu pristopili tako, da se dobro sprostimo, preden začnemo. Mentalno in tudi fizično, napolnili smo hladilnike in žare, zdaj pa čakamo, da se vse to zlije skupaj. Muzika pa potem pride sama. Če smo trije za mizo dobre volje, vedno tudi zapojemo in potem nastanje fuzija vsega skupaj. Sicer pa sem oboževalec Dan D, imam vse nihove plošče. Originalne!" nam je o pripravah na veliki skupni koncert Mi2 x Dan D zaupal Jernej Dirnbek Dimek.

Dimek, Tokac in Tone so zapeli ... (Foto: Marko Delbello Ocepek)

"Prijateljica Nina je velika oboževalka obeh zasedb, zato smo se odločili, da ji ustrežemo s skupnim koncertom. Sicer pa se poznamo že dlje časa, vemo, da bo zelo prijetno in zabavno. Sem največji oboževalec prve plošče Mi2," je priznal Nikola Sekulović, basist zasedbe Dan D in nekdanji član Demolition Group. Menda naj bi na koncert prišel tudi Fiki, prvotni član Mi2, Nikola pa je prepričan, da bodo uprizorili spravo med njim in Mi2, saj naj bi bili zdaj "na smrt skregani".

In katere pesmi eden drugega so si izbrali?

"Zelo smo si želeli narediti Črtico, ki se nam zdi za tiste čase revolucionaren komad. Drugi je Margareta, pri katerem bomo Tonetu končno pokazali, kaj je v resnici želel to pesmijo povedati. Na zalogi pa imamo še kakšen adut iz repertoarja Mi2," je povedal Nikola.

"Pri nas je bilo logično, ker smo bend, ki poje Malega pizduna, Čisto jebo, Proklete vijolice, da smo se najbolj prepoznali v pesmi Kurbin sin, naslednja taka pa je Kozlam. Ko poskušaš zaigrati kakšno njihovo pesem, ne le da jo slišiš po radiu, ugotoviš, da smo si bližje, kot si si predstavljal prej," je prepričan Dimek.

Nipke, Trkaj, Žare (S.A.R.S.), Tone Kregar, Tokac in Dimek. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

8. decembra nas torej čaka poslastica, saj obe skupini pridno vadita, saj imata za seboj, po besedah Sekulovića, že okoli 40 vaj, da je, malo v šali, že bojazen, da "se naveličajo eden drugega". "Želimo namreč ne le prekositi to, kar se je zgodilo lani, želimo narediti drugače. In mislim, da se bo to v Stožicah tudi zgodilo," napoveduje Nikola.

"Resno razmišljamo, da bi dodali še kakšno pesem Siddharte in Big Foot Mame, saj smo si z Dan D med sabo že vse povedali," se je pošalil Dimek.

Kaj pa prihodnost Mi2 in Dan D?

"Želim si, da bi naš bend in muzika še trajala kako desetletje. Pri tem pa mi je ključno, da bi ves ta čas sproti dajali razloge za naš obstoj, da ne bi prišli v fazo, da bi se morali 'šlepati' na skladbe izpred desetih ali petnajstih let, da smo ves čas, dokler bomo še igrali, aktualno prisotni s svežimi komadi. Če nam to uspe, je to tisto oz. vse, kar si lahko želim," je razmišljal Jernej.

8. decembra si lahko nadejamo edinstvenega Mi2 x Dan D koncerta, ko se bo dogajal tradicionalni Ritem mladosti. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

"Pri Dan D pa je ključno vprašanje, kako gentlemansko zapreti knjigo. Vemo, kaj lahko povemo in koliko časa, v neki točki pa bo treba to tudi končati. In to nas zanima v prihodnosti," nam je malce skrivnostno namignil Sekulović.

Celemu pogovoru prisluhnite v posnetku, hkrati si oglejte, kako razigrana sta bila Tone Kregar in Tokac ter kaj o sodelovanju menita Trkaj in Nipke!