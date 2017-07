AVDIO: Dejan Lapanja: Včasih vprašal bi te kaj

Kitarist Dejan Lapanja predstavlja pesem Včasih vprašal bi te kaj, ki jo je posnel in produciral sam, posvetil pa jo je pokojnemu dedku.

Dejan o skladbi pravi: "Dedek me je kot otroka spoznaval z naravo in kmečkimi opravili, hkrati pa me z modrostjo, ki jo je zbrusila tudi vojna in njene posledice, učil empatije, tovarištva, poguma in pomoči bližnjim. Z njim sem včasih hodil koledovati - on s harmoniko, mali jaz pa s kitaro. Večkrat sva igrala tudi na zabavah delavskega razreda. Dedek me je vpeljal v svet, ki ga danes ni več, naju pa še vedno povezuje. Spremljevalne vokale k skladbi je prispevala moja sestra, Mojca Lapanja."

Dejan je v zadnjih letih koncertiral s Severo Gjurin, v triu Vaska Atanasovskega, s katerim so aprila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma predstavili akustičen projekt Melem, ter s kantavtorico Katarino Juvančič, s katero sta januarja izdala tretji album Vmesje.