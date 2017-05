Dejan Vunjak in Chorchyp kot ju še niste videli

Na snemanju je bilo zelo zabavno. (Foto: Arhiv izvajalca)

Življenje Dejana Vunjaka in Denisa Porčiča Chorchypa je v zadnjih mesecih v znamenju plesa. Vsako nedeljo ju čaka nov plesni izziv in zaenkrat jima gredo plesni koraki dobro od nog.

''V zadnjem času mi veliko časa vzame oddaja Zvezde plešejo, kjer se skupaj z znanimi učimo novih koreografij in novih plesov (standardnih kot tudi latinskoameriških). V tem času sem spoznal ogromno novim ljudi iz plesnega sveta kot iz sveta znanih in z ekipo smo se res ujeli. Med nami je res enkratna energija kar se pozna tudi pri vsaki oddaji, saj je nabita s smehom, pozitivnostjo in zabavo, kar opazijo tudi ljudje, saj je gledanost iz oddaje v oddajo večja in podira vsa pričakovanja,'' je za 24ur.com povedal Dejan, ki se predstavlja z novo pesmijo Tina, daj umakni telefon. Pevec je za omenjeno pesem posnel tudi že videospot, kjer mu družbo dela tekmovalec šova Zvezde plešejo Denis Porčič Chorchyp.

''Eden izmed znanih tekmovalcev v šovu je tudi odlični raper, borec, samuraj in po novem tudi plesalec Denis Porčič Chorchyp s katerim sva se spoprijateljila že na samem začetku. Veliko smo se pogovarjali o sodelovanjih med nami in tako sem ob snemanju novega videospota za novo pesem pomislil nanj. Denis se je z veseljem odzval, kjer se je preizkusil še v igralskih vodah in milo rečeno je vlogo odigral kot za šalo. V vlogi, kjer moški želi preusmeriti pogled dekleta od telefona (s čimer se dandanes spopada vedno več ljudi), je priljubljen raper uporabil vse svoje veščine. Tako je v samem središču Izole hodil po rokah, treniral borilne veščine in vihtel katano (samurajski meč), s čimer je privabil veliko pozornosti. Ker sva po koncu snemanja oba morala hiteti nazaj v Ljubljano sva se sredi mestnega jedra v Kopru ogrela in vadila koreografijo, ki jo bova plesala vsak s svojima plesalkama v nedeljo v oddaji Zvezde plešejo.''

Dejan Vunjak je na snemanje svojega novega videospota povabil Denisa Porčiča Chorchypa. (Foto: Arhiv izvajalca)

Denis, ki je pred časom prav tako izdal svoj album, se je na povabilo Dejana odzval z velikim veseljem, saj rad sodeluje z glasbeniki in se preizkuša v novih vlogah in izzivih. Kot pravi je bilo na snemanju zelo zabavno in z veseljem se je zazibal v ritmu zabavne glasbe. Z Dejanom pa sta se že dogovorila, da se bo tudi mladi pevec z veseljem pridružil pri kakšnem raperskem projektu našega odličnega glasbenika in borca. Ali imamo na glasbeni sceni nov duet pa se pustimo presenetiti.