Depeche Mode, Rage Against the Machine, Radiohead in Bon Jovi nominirani za Dvorano slavnih rock'n'rolla

Dave Gahan (Depeche Mode) (Foto: Miro Majcen)

Kot je objavila revija Rolling Stone, so med letošnjimi nominiranci za vstop v Dvorano slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame) v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio. Poleg že omenjenih Radiohead, Depeche Mode, Bon Jovi in Rage Against the Machine, so v igri za še Judas Priest, Kate Bush, The Cars, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, The Moody Blues, Rufus Featuring Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray in The Zombies.

Annie Lennox in Dave Stewart (Eurythmics) (Foto: Arhiv izvajalca)

Pogoj za sprejem v Dvorano slavnih rock'n'rola je, da je glasbenik ali zasedba svoj prvi album izdala pred najmanj 25 leti. Nekateri glasbeniki so bili že nominirani, že petič je denimo nominirana J. Geils Band, prvič pa so se na seznamu pojavili Kate Bush, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, The Moody Blues, Radiohead, Rage Against The Machine, Nina Simone in Sister Rosetta Tharpe. To so torej tisti, ki so prvi album izdali leta 1992 ali prej.

Že šesto leto zapored lahko navdušenci za svoje priljubljene glasbenike in zasedbe glasujejo na spletnem mestu RockHall.com, za kar imajo čas do 5. decembra. Med "top 5" glasbenimi ustvarjalci, kot jih bodo izbrali oboževalci, bo skupina več kot 900 umetnikov, glasbenih zgodovinarjev in poznavalcev glasbene industrije izbrala najboljšega in mu dodala še lasten izbor. Končni seznam bodo razglasili decembra, uradna slovesnost pa bo v Clevelandu 14. aprila.

Thom Yorke (Radiohead) (Foto: Miro Majcen)

Lani aprila so bile v dvorano slavnih rock'n'rolla sprejete skupine Electric Light Orchestra (ELO), Journey, Pearl Jam in Yes ter raper Tupac Shakur in folk pevka Joan Baez.