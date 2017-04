NAGRADNA IGRA: Kdo se želi srečati z Depeche Mode?

Depeche Mode14. maja prihajajo v Slovenijo. Bi se srečali z njimi? (Foto: Anton Corbijn)

Pred dnevi je izšel novi, štirinajsti studijski album Spirit, elektronske britanske zasedbe Depeche Mode. Nasledil je ploščo Delta Machine, ki sega v leto 2013. Novo ploščo je najavil singel in videospot za pesem Where’s the Revolution, ki ga je režiral Anton Corbijn. Ikonično glasbeno skupino, ki že skoraj 40 let velja za pionirsko zasedbo v svetu elektronske glasbe, številni poznajo predvsem po hitih kot so Personal Jesus, Enjoy The Silence, Everything Counts, It's No Good, tisti bolje poučeni pa tudi po zimzelenih pesmih People Are People, Master and Servant, Just Can't Get Enough, Shake The Disease, Somebody, A Question of Time, Strangelove, Never Let Me Down Again, Policy of Truth in drugih.



Zasedba, v kateri po odhodu Alana Wilderja leta 1995 ostajajo Dave Gahan, Martin Gore in Andrew Fletcher, je po treh letih nazaj z novim albumom Spirit, ki je spet poln inovativne elektronike, udarnih in tudi nekoliko nežnejših ritimih, hkrati pase skozenj vleče neka sodobna nit, kritika sodobne družbe, brezizhodnosti sedanjosti, seveda pa se ne morejo izogniti večni temi – ljubezni. Vse to najdemo v dvanajstih pesmih na albumu, osem jih je napisal Gore, tri Gahan, eno pa sta ustvarila skupaj. Deluxe različica albuma ponuja še pet remiksov novih pesmi.





Album Spirit je izšel 17. marca. (Foto: Sony Music )

"Zelo smo ponosni na nove pesmi in se veselim, da jih bomo lahko kmalu delili z vami. V sodelovanju z Jamesom Fordom in preostalo produkcijsko ekipo smo ustvarili album, za katerega verjamem, da bo poslušalca prepričal z zvokom in sporočilom," je o plošči povedal pevec Gahan.



Depeche Mode veljajo za eno bolj vplivnih glasbenih skupin našega časa, prodali so preko sto milijonov albumov, na koncertih jih je videlo več kot 30 milijonov ljudi, lani pa so na veselje številnih oboževalcev izdali tudi trojno DVD izdajo Video Singles Collection, kjer so zbrali vse videospote iz svoje kariere

Where's The Revolution je prvi singel z albuma. (Foto: Sony Music )

Novi plošči sicer veliko ljudi pripisuje političnost, Gahan je strogo zavrnil namigovanje Richarda Spencerja, ki je javno izjavil, da "so Depeche Mode uradna skupina politične desnice". Sicer pa je Gahan v nedavnem intervjuju za Wall Street Journal ob vprašanju, ali so nekatere pesmi tudi odziv na predsednika Trumpa, izjavil, da je ta "zgolj lutka, ki ji vlečejo vrvice, a da ima veliko odgovornost, saj je predsednik ZDA". Hkrati pa je še dejal, da Trump govori in dela stvari, ki se njemu ne zdijo ameriške.





Pregled in komentar pesmi na plošči Spirit:

V prvi pesmi Going Backwards nas svarijo, kako ignorirajo realnost, spreobračajo zgodovino in štejejo žrtve, kar morda nakazuje fatalizem modernega, vse vsemi mogočimi digitalnimi napravami obsedenega vsakdana. "V notranjosti ne čutimo ničesar," si izmenično na koncu pesmi pojeta Dave in Martin, kar morda ni najbolj optimističen začetek albuma.





A že takoj v drugi pesmi nas pobarajo po revoluciji, Where's The Revolution je nekakšna marxovska (v vidospotu trojica nosi brade v slogu Karla Marxa) epopeja o zatiranju, lažeh, o odločanju, o vpetosti v avtoritaren patriotski sistem, hkrati pa v refrenu potožijo "kje je revolucija, dajte, ljudje, ne pustite nas na cedilu". Hkrati besedilo spomni na kršenje pravic, na manipulacijo in grožnje, na teror kot grožnjo. Konec pa je vseeno optimističen, saj se pesem zaključi, da prihaja vlak, na katerega nas povabijo, da skočimo nanj.



The Worst Crime je nežni opomnik, da kako smo (sva) lahko imeli toliko časa, a smo zagrešili najhujši zločin, hkrati pa se izgovarjamo na dezinformacije, zmedene voditelje, apatično mencanje in površno branje, vseeno pa je treba sprejeti pokoro, stopiti pod vislice, četudi je kriva plitkost. Glasbena podlaga je nežno pričakujoča, a hkrati ušesa božajoča.





Depeche Mode so 11. oktobra lani v Milanu najavili svetovno turnejo v imenu novega albuma Spirit. (Foto: AP)

Scum (izmeček) je bolj našpičena pesem, v kateri Dave z distorziranim efektom preko glasu opominja, "kaj ste kdaj koli storili za kogar koli" in "kaj boste storili, ko vas udari karma". Izhoda ni, jok ne pomaga, kje je pištola, pritisni petelina, brezup brezupa, otopelost, spet mrtvi navznoter, prazno življenje je končano. Spet jezen in iskren klic h končanju bede vsakdana, melodija v podlagi pa malce spomni na uvod Deeper Underground zasedbe Jamiroquai.



You Move sta skupaj spisala Dave in Martin, najbrž eno njunih redkih sodelovanj, govori pa o ljubezenskih skušnjavah, o življenju, ki bi lahko bilo, a ga ni več. Vseeno pa "se lepo giblje zame nocoj", poje Dave, ki ga prekine precej Jarre-esque melodija, ki bo marsikoga spomnila na francoskega mojstra elektronike. Skušnjava je velika , a brez obveze, saj je vse, kar je potrebno le domišljija, prišla si trkat na moja vrata, mi govoriti o življenju, ki bi ga morala živeti, čeprav veš, da bi lahko dala več.





Depeche Mode v letu 2017 ostajajo Martin L. Gore, Dave Gahan in Andrew Fletcher. (Foto: Anton Corbijn)

Cover Me je Gahanova pesem, ena od treh oz. štirih, nežna ljubezenska pripoved in poziv po pomoči ter klic po ljubezni, ki se na koncu razvije v ambientalno minimalistično simfonijo Jarrejevsko-Oldfieldovskega tipa. Eternal je nežna balada, ki jo poje Martin, v kateri poje svojemu otroku (dekletu?) in mu sporoča, da ga bo branil, obdal z ljubeznijo, kolikor je v njegovi moči, da bo vedno tam zanj(o), s poljubi, ljubeznijo, pesem pa zaokroži, da gre za večno ljubezen. Gore je sicer lanskega februarja postal četrtič oče, saj se mu je rodila hčerka Johnnie Lee.



Poison Heart je hrepeneče zapeljiva Gahanova izpoved o "strupeni" ljubezni, ki je vnaprej obsojena na propad, saj "veš, da se morava raziti, vedno boš sama", refren pa po melodiji v spomin prikliče kakšno Lano Dey Rey (Off To The Races). Dave pesem konča, da "že predolgo hodita po tej ledeni poti, srce je okamenelo, nikoli nista bila prijatelja, šlo je čez rob".



So Much Love z nekaj takti spomni na njihovo dobro poznano vižo Walking in My Shoes z albuma Songs of Faith and Devotion, sporoča pa, da "v ljubezni ni goljufanja, ni predaje in ni pobega", če je v tebi nakopičene toliko ljubezni. "Lahko me zapustiš, lahko me zlomiš, a ne moreš me premakniti, lahko me preziraš, demoniziraš, vseeno bom zadovoljen, v mojih venah je ogenj, želja, ki ustvarja bolečino". Vsekakor ena redkih pozitivnih pesmi, ki pa govori o ljubezni, ki premaga vse, ne glede na njeno čistost ali posledice.





Dave Gahan in Martin L. Gore (Foto: AP)

Skladba Poorman že s prvimi takti glasbeno vrže naravnost v občutek, ki so ga Kraftwerki ustvarili s pesmijo Elektro Kardiogramm, spremljevalni vokali pa nas spomnijo, da smo pravzaprav že na tričetrt nove plošče Depeche Mode. Zgodba o sleherniku, ki ga izkoriščajo korporacije, on brezglavo tava v svojih ponošenih čevljih, saj nima kaj izgubiti.



No More (This is the Lat Time) je še zadnja Gahanova pesem, ki govori o tem, da je dovolj, da je to zadnjič, da si (ljubimcema?) ne bo treba več lagati, hkrati pa ena bolj nalezljivih pesmi na plošči. Album v velikem finalu zaključi pesem Fail, ki druga, ki jo poje Gore, ki spet govori o "pokvarjenih dušah", o svojih čustvih glede trenutnega stanja v svetu in ljudeh, ki so izgubili dušo (Spirit = naslov albuma).



