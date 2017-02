Desetkrat nominirana Gibonni in Oliver

Med objavljenimi finalisti za 24. hrvaških glasbenih nagrad porin je največkrat nominiran album Familija, ki sta ga lani ponudila dva prekaljena mačka, Zlatan Stipišić – Gibonni in Oliver Dragojević. Osvojila sta nominacije za najboljši album leta, album pop glasbe, vokalno sodelovanje za skladbo Sreća, produkcijo in posnetek, v posamezni konkurenci je Oliver osvojil štiri nominacije za skladbo Gdje to piše?, Gibonni pa tri za skladbo Udica, med njimi tudi nominacija za najboljši videospot.





Gibonni in Oliver žanjeta uspehe z albumom Familija. Za glasbeno nagrado porin sta nominirana desetkrat, podelili jih bodo 17. marca v Splitu. (Foto: ReflektorMusic)

Glasbo in besedila za album so Gibonnijevo delo, sicer pa sta nedavno prejela tudi najstarejšo hrvaško glasbeno nagrado drugega programa hrvaškega radia Music Pub, Oliver pa je prejel še nagrado za najboljšega vokalista. Njuna skupna turneja je ena od bolj obiskanih, saj je večinoma razprodana, zaključila pa jo bosta v Sloveniji, 9. in 10. junija, s koncertoma v Ljubljani in Mariboru.



"Album je narejen za dušo in to so najini poslušalci začutili. Ob ustvarjanju nisva imela natančno začrtanega načrta. In še zdaj ga nimava. Ko smo na odru in Oliver začne igrati, še njegova spremljevalna skupina ne ve, katera skladba je na vrsti. Veliki finale te turneje bo v Sloveniji, zadnji veliki samostojni koncert v Ljubljani sem imel leta 2010, tokrat pa prihajam z zares posebnim in enkratnim projektom ter petdesetimi nastopajočimi glasbeniki. Na odru ne štejem minut. Vem, da je občinstvo prišlo zaradi mojih pesmi, in to jim dam, vedo pa tudi, da bodo pesmi tako za njih kot zame. Velika sreča je nastopati za ljudi, ki so te ustvarili in te obdržali na sceni, zato dam na odru vedno vse od sebe. V dvajsetih letih smo ustvarili resnično družinski odnos. Mnoge poznam po imenu, saj mi sledijo na vse koncerte. Podarjajo mi knjige, albume in tako na nek način vplivamo en na drugega. In samo skupaj smo res familija," je povedal Gibonni.

Porine bodo letos podelili 17. marca v areni Spaladium v Splitu.